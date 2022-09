Il ricordo di una donna proveniente dal passato di Amadeus diventa sempre più vivo, svelata l’identità del suo primo grande amore.

La rivelazione sulla vita sentimentale del conduttore Amadeus ha ricordato il tipico argomento “aneddoti” che potrebbe passare in rassegna durante una normale serata tra amici più stretti. Potrebbe essere stato questo – infatti – il caso dell’esito di una Reunion inizialmente passata inosservata agli occhi dei fan. Ma che potrebbe aver coinvolto lo showman e la sua attuale sposa proprio nel corso delle ultime settimane.

Amadeus e la rivelazione sul suo passato

L’insostituibile protagonista del “Festival di Sanremo” si è sposato con la showgirl Giovanna Civitillo nel 2009. Eppure quello non sarebbe stato il primo matrimonio del conduttore. Amadeus e l’ex ballerina de “L’Eredità”, trasmissione che vide entrambi innamorarsi sotto gli occhi dei telespettatori e a suon di “scossa”, avrebbero entrambi un non rinnegato passato amoroso.

Stavolta ad emergere, però, sarebbe stato – in particolare – il trascorso sentimentale del conduttore nativo di Ravenna. Ora rinnovato protagonista a “I Soliti Ignoti“.

Amadeus a tu per tu con il suo primo grande amore

Lo spumeggiante conduttore radiofonico, e disc jockey anni ’80, è stato legato a una donna che nulla aveva a che vedere con il mondo dello spettacolo. Si tratta di Marisa Di Martino. L’ex coppia rimase unita in matrimonio dal ’93 al 2007. Esattamente due anni prima che Amadeus incontrasse Giovanna per la prima volta.

Nonostante si parlò a lungo della disfatta del loro amore, in virtù anche della loro bellissima bambina, Alice – che allora aveva solo 10 anni – entrambi preferirono mantenere la giusta riservatezza che aveva – fra l’altro – contraddistinto la loro coppia fin dagli albori. I quali rappresentavano – all’epoca – soltanto l’inizio di quella che divenne gradualmente una prolifica e soddisfacente carriera per l’Ama Nazionale.

“PRIMA DI GIOVANNA C’ERA LEI”

Ricordano – dimostrando anch’essi buona memoria – i fan dello showman. Mentre – per fortuna – i rapporti tra il nato sotto il segno della Vergine e la simpatica showgirl originaria di Vico Equense starebbero continuando a procedere – nonostante gli approfondimenti sul loro reciproco passato – a gonfie vele.

Soltanto cinque giorni fa, in occasione dei festeggiamenti del quarantacinquesimo compleanno della sua partner in amore – quanto perfetta compagna di palco – Amadeus avrebbe donato a Giovanna un meraviglioso mazzo di rose rosse. Quest’ultime sono state postate infine – e in tutta la loro bellezza – sul loro condiviso profilo Instagram.