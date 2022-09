Ambra Angiolini e Fedez ai ferri corti? La verità in un VIDEO: “tra noi è successo che…”

Ambra Angiolini e Fedez ai ferri corti? Prima che l’avventura ad “X-Factor” prenda avvio, i due giudici hanno rivelato quello che sarebbe accaduto tra loro

Dei quattro membri che, a partire dalle Auditions di questa sera, comporranno la scoppiettante giuria di “X-Factor”, l’unico con cui il pubblico ha ormai familiarità è l’amatissimo Fedez.

Il rapper, dopo aver trascorso mesi d’inferno a causa della battaglia contro il tumore, si prenderà la sua rivincita proprio sul palcoscenico del talent che lo aveva già visto all’opera. Accanto a lui, dei pezzi da novanta del calibro di Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini.

Con quest’ultima, stando ai rumors, il cantante non sarebbe affatto in buoni rapporti. Negli scorsi giorni, il web non ha fatto altro che parlare di un presunto litigio tra i due che, secondo le voci, sarebbe avvenuto qualche anno fa. Come stanno davvero le cose tra i giudici di “X-Factor”?

Ambra Angiolini e Fedez hanno litigato? L’indiscrezione bomba sui giudici di “X-Factor”

Cominciare un percorso televisivo fianco a fianco in un clima di tensioni mai risolte, di certo, non è l’ideale per due artisti del calibro di Fedez e Ambra Angiolini.

Sui social, a pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2022 di “X-Factor”, si erano diffuse voci relativamente ad uno scontro che avrebbe visto coinvolti l’attrice e il cantante ormai alcuni anni fa.

Una notizia su cui, attraverso una recente intervista, i due giudici del talent hanno deciso di far chiarezza una volta per tutte. Le parole della Angiolini a riguardo non hanno ammesso repliche: arriva la verità.

L’attrice vuota il sacco sulla lite con il collega: “tra noi è successo che…” – VIDEO

Nel corso di un’intervista esclusiva che ha visto protagonisti i giudici di “X-Factor”, Ambra Angiolini e Fedez hanno smentito le voci che avevano parlato di un loro presunto litigio.

Le parole dell’attrice a riguardo non hanno lasciato spazio a dubbi:

“tra noi è successo che sono usciti dei rumors riguardo ad un nostro litigio, ma in realtà non ci siamo proprio mai visti”.

Alle dichiarazioni di Ambra hanno fatto seguito quelle del collega Fedez:

“una cosa assolutamente non veritiera”.

Dato il clima di competizione da sempre regnante nello studio del talent, non è da escludere che i due giudici possano arrivare a scontrarsi proprio nel corso di questa avventura insieme. Di certo, qualora accadesse, si tratterebbe della prima volta in assoluto.

TOTTI INSIEME A NOEMI ED ISABEL. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO