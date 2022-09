Marica Pellegrinelli, il pesantissimo sfogo sui social: coinvolti i suoi figli – FOTO

Marica Pellegrinelli si sfoga sui social, c’entrano i suoi figli: la modella ha rivelato qualcosa di assurdo ai fan di Instagram

Dei gossip che riguardano la famiglia del suo ex marito, Marica Pellegrinelli non sembra affatto interessarsi. La modella classe 1988, stando alle sue pubblicazioni social, ha ormai trovato l’amore accanto al dj olandese William Djoko.

Grazie a quest’ultimo, Marica è tornata a sorridere in seguito alla delusione provocata dal fallimento del suo matrimonio. Dopo circa dieci anni d’amore, infatti, la Pellegrinelli era arrivata a divorziare da Eros Ramazzotti nel corso dell’estate 2019.

A tenerla ancora legata al famosissimo cantante, tuttavia, è l’amore che la modella prova per i due figli avuti da quest’ultimo. Raffaela Maria e Gabrio Tullio sono, letteralmente, la ragione di vita di mamma Marica.

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti ancora uniti per amore dei figli

Nati rispettivamente nel 2011 e nel 2015, Raffaela Maria e Gabrio Tullio rappresentano l’unica ragione di vita di mamma Marica Pellegrinelli e papà Eros.

I due bambini, frutto di una relazione durata dieci anni, trascorrono la maggior parte del tempo con la modella, che si dedica a loro con totale devozione e con il massimo impegno.

La Pellegrinelli, che come qualsiasi genitore aspira al meglio per i suoi figli, si è recentemente sfogata in merito ad una questione che parrebbe starle particolarmente a cuore. Secondo la modella, lo Stato italiano non farebbe abbastanza per garantire ai suoi cittadini più piccoli tutti i diritti che spetterebbero loro.

L’ex moglie di Eros si sfoga sui social, c’entrano i suoi figli: la FOTO lascia di sasso

La modella, in una recente Instagram story, ha elencato punto per punto tutte le riforme che vorrebbe vedere attuate nel più breve tempo possibile. A detta della Pellegrinelli, infatti, l’istruzione dei più piccoli è un tema che lo Stato non può più permettersi di rimandare.

Queste, nell’ordine, le proposte avanzate dall’ex moglie di Eros:

“Non più di un mese estivo di off, ma vacanze distribuite durante l’anno; ristrutturare le sedi scolastiche; riformare il tessuto docente”.

Concisa e schietta, Marica ha lasciato di intendere di tenere particolarmente all’educazione dei propri figli. Per l’ex moglie di Eros, il benessere di Raffaela Maria e Gabrio Tullio viene prima di qualunque altra cosa.

