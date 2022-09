Harry e Meghan, su tutte le furie: affossati dalla decisione clamorosa di Carlo

Meghan Markle e Harry sono infuriati per via di una decisione pesantissima di Carlo, nuovo Re del Regno Unito da soli pochi giorni. Duro affronto per i Duchi ribelli.

Nemmeno l’addio alla Regina Elisabetta, deceduta lo scorso 8 settembre, è riuscito a mettere fine alla faida tra Harry, Meghan e la Royal Family.

Da quando la coppia ha lasciato Palazzo, nel 2020, per trasferirsi in California – a Montecito, quartiere tra i più lussuosi dell’America – le tensioni coi parenti sono state costanti. Tra silenzi e incomprensioni, innumerevoli le accuse dei Duchi, denominati ribelli, contro i Royal.

Se una distensione era arrivata a seguito della loro partecipazione al Giubileo di Platino, lo scorso giugno, poi le cose sono di nuovo peggiorate.

Come le monte russe, in un continuo sali e scendi, le dinamiche sono di seguito evolute nuovamente: il decesso di Sua Maestà ha portato i Duchi al faccia a faccia coi Windsor e per un attimo le acque si sono calmate. Ma una decisione di Carlo III sembra di nuovo rimescolare le carte.

Harry e Meghan infuriati: tutta colpa di Carlo

Messi all’angolo e umiliati. Così Harry e Meghan si sentirebbero a seguito di una scelta molto impattate del nuovo Re del Regno Unito. Carlo avrebbe preso un provvedimento clamoroso per i Duchi e la loro famiglia.

Dopo la morte della madre, infatti, il Sovrano ha dovuto prendere una serie di decisioni: gli equilibri nella Royal Family stanno cambiando, come i vari titoli dei suoi componenti.

William e Kate, per esempio, sono passati da Duchi di Cambridge a Principi del Galles, prendendo il posto proprio di Carlo e Camilla. Per Harry e Meghan arriva invece una batosta.

Re Carlo mette all’angolo Harry e Meghan

I protagonisti di questo colpo di scena sono i figli dei Sussex, Archie e Lilibet. Con la morte della Regina Elisabetta gli è stato riconosciuto rispettivamente il ruolo di principe e principessa.

Tuttavia, secondo quanto diffuso dai tabloid inglesi, per volere di Carlo non potrà essergli riconosciuto il titolo di Sua altezza reale.

questo colpo di scena porterebbe di nuovo tensioni tra i SUssex e i Royal

In particolare a preoccupare molto Harry e la consorte sarebbe il fatto che senza questo titolo, i figli non possono usufruire della scorta reale.

TOTTI INSIEME A NOEMI ED ISABEL. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO