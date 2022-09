Popolo del web senza fiato a seguito dell’ultimo post Instagram condiviso da Justine Mattera. Intenta a fare il bagno, la visione manda in tilt. Subito è un tripudio di like e commenti.

51 anni e non solo non sentirli, ma anche non dimostrarli proprio. Justine Mattera non smette mai di stupire tra il suo fisico pazzesco e il suo carattere sempre solare.

Showgirl, attrice, conduttrice, modella, mamma e sportiva, negli anni si è affermata sulla scena dello spettacolo: dall’America è sbarcata in Italia, dove ha raggiunto un successo incredibile.

Considerata la sosia di Marilyn Monroe, la sua bellezza è intramontabile come dimostrano i suoi tanti scatti incredibili condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram. 527 mila follower, ogni post fa sempre il boom di like come è accaduto anche per l’ultimo pubblicato sul suo feed da sogno.

Justine Mattera esce dall’acqua, costume bagnato e dettagli ipnotici

Una visione afrodisiaca. Questo quello che ha fatto gioire i fan a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Justine: si tratta di una serie di foto ipnotiche dalla piscina.

A colpire in particolare quella che la vede uscire dall’acqua: costume intero bagnato, i dettagli del suo davanzale ipnotico hanno stuzzicato l’immaginazione.

Oltre alle curve travolgenti, a conquistare il suo sguardo magnetico, tanto che il post ha raggiunto subito un boom di like.

Justine Mattera fa sognare: fascino senza fine

L’ultimo post della Mattera è stato un vero e proprio successo. Anche questa volta la sua bellezza è stata irresistibile per i fan.

Sirenetta dal corpo mozzafiato

È solo uno dei tanti complimenti che si leggono sotto al contenuto, dimostrando quanto il fascino della 51enne sia intramontabile. Complice di questo anche la sua passione per lo sport, grazie a cui da anni si mantiene in splendida forma.

In particolare è specializzata in nuoto, corsa e ciclismo che se combinati danno vita al triathlon, disciplina molto intensa che comporta duri allenamenti, affrontati da Justine sempre con il sorriso e con grande determinazione, dimostrando quanto la sua energia sia inesauribile.

