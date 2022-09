Fiorello ha confessato! Il vero motivo che lo tiene lontano da Sanremo: “ciò che hai passato è atroce”

Rosario Fiorello ammette una tremenda verità: finalmente è emersa la vera causa che tiene il conduttore lontano dal Festival di Sanremo

Sembra letteralmente impossibile pensare ad un nuovo Festival di Sanremo che non includa l’amatissimo Rosario Fiorello. Lo showman classe 1960, nelle scorse tre edizioni, è riuscito a far vivere ai telespettatori dei momenti di puro divertimento e svago.

In coppia con l’amico di una vita Amadeus, il comico ha tenuto lo share a vette altissime persino durante l’edizione 2021 della kermesse, che previde un Teatro Ariston completamente vuoto.

Eppure, stando a quanto avrebbe dichiarato Fiorello in persona, lo showman non parrebbe avere nessuna intenzione di tornare sul palcoscenico più ambito della tv italiana. Oltre agli impegni legati alla tournée teatrale, infatti, vi sarebbe un ulteriore motivo a tenere il comico lontano dal Festival…

I co-conduttori che affiancheranno Amadeus durante le cinque giornate di Sanremo si preannunciano a dir poco scoppiettanti. Il direttore artistico, come ogni anno, saprà cavarsela egregiamente sul palcoscenico che ha definitivamente consacrato la sua notorietà.

Gianni Morandi e Chiara Ferragni sono, tra gli altri, i nomi che hanno maggiormente emozionato il pubblico della Rai. Parallelamente, tuttavia, i fan del Festival dovranno fare i conti con un addio più che doloroso.

Fiorello, a quanto sembra, non avrebbe nessuna intenzione di tornare a calcare il palco del Teatro Ariston. Ufficialmente, il motivo che terrebbe il conduttore lontano da Sanremo sono proprio i suoi impegni connessi alla tournée teatrale.

Tuttavia, come lo showman ha lasciato intendere tra le righe in una recente intervista, la vera causa della sua “ritrosia” per Sanremo sarebbe un’altra. Al Corriere della Sera, il comico ha finalmente aperto le porte del proprio cuore ammettendo ogni cosa.

Fiorello ha confessato! Emerge il vero motivo che lo tiene lontano da Sanremo

La “ritrosia” che Fiorello ha confessato di nutrire nei confronti del Festival è collegata ad un episodio che ha drammaticamente segnato la vita del conduttore. Nel 1990, infatti, una terribile notizia raggiungeva il comico proprio mentre quest’ultimo era impegnato a Sanremo.

“La morte di mio padre è stata il momento peggiore della mia vita. Aveva 59 anni, mentre è accaduto io ero a Sanremo”.

Una confessione davvero toccante, quella di Fiorello, che ha aggiunto di sentire ancora moltissimo la mancanza di suo padre. I fan, venuti a conoscenza di questa particolare situazione, si sono immediatamente stretti attorno al loro beniamino: “ciò che hai passato è atroce“, “capisco il tuo stato d’animo“.

