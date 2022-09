Alberto di Monaco è pronto a mettere piede in Italia. Grande attesa per l’arrivo del figlio di Carolina di Monaco: ecco dove si troverà tra poche settimane.

Dopo tanto rumore, sembra che Alberto di Monaco stia vivendo una fase di vita più tranquilla. Nell’ultimo anno le cose per il reale monegasco sono state davvero complesse: tra la malattia della moglie Charlene e le costanti fughe di notizie sui problemi coniugali, ha attraverso una vera e propria tempesta.

Ora la consorte sembra stare meglio, ma soprattutto tra i due si ipotizza una nuova fase. Di recente sono apparsi molto vicini: durante la loro ultima apparizione in pubblico in occasione di un evento dedicato agli animali, Charlene ha baciato il marito in modo molto affettuoso. In questo contesto così sereno – a differenza di soli pochi mesi fa – sembra che Alberto sia prossimo alla partenza. Ben presto lascerà il Principato per fare tappa in Italia.

Alberto di Monaco dal Principato al Italia: pronto a partire

Sono giorni intensi per Alberto di Monaco, intento a fare le valige per affrontare un nuovo viaggio.

Ben presto, infatti, saluterà Palazzo per approdare in Italia. Il prossimo 4 ottobre il suo arrivo nel Bel Paese è attesissimo: a determinare questo viaggio un motivo molto emozionante che lo vede fare un’esperienza travolgente per la prima volta nella sua vita.

Il reale si sposterà in Irpinia, per visitare un comune collocato tra Puglia, Campagna e Basilicata.

Alberto di Monaco presto in Italia: primissima volta in quel posto importante

Nonostante abbia 64 anni, il reale monegasco non ha mai visitato un luogo italiano molto importante per la sua famiglia: si tratta di Monteverde, in Provincia di Avellino. Questo è un feudo dei Grimaldi, molto caratteristico sia per il suo borgo, sia per il suo castello.

Gli abitanti del luogo sono in trepidazione per questo arrivo.

Già in passato personalità rilevanti avevano fatto visita al piccolo borgo, come Mario Draghi in quanto sua madre era proprio originaria di Monteverde. Antonio Vella, il Sindaco, si sta già mettendo in moto per accogliere il Principe che ritorna dopo soli pochi mesi in Italia. In primavera era stato in Liguria per presenziare alla manifestazione “Euroflora”, dedicata al mondo dei fiori, occasione in cui aveva ottenuto la cittadinanza onoraria di Genova.

