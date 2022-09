Chiara Ferragni e la foto col Pdl, Selvaggia Lucarelli la stende: “Prova schiacciante”

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni per la foto col Pdl, le parole della giornalista sono diventate virali: cosa ha detto al riguardo.

Chiara Ferragni torna al centro del mirino per aver fatto politica sui social. Non era bastato il post contro Giorgia Meloni dove aveva affrontato il tema dell’aborto, l’influencer ha di nuovo parlato delle elezioni, incitando i fan ad andare a votare.

Il suo post, di certo, non è passato inosservato ed ha innescato delle polemiche sul web. Sono tanti ad aver parlato di lei e di ciò che ha affermato sulle elezioni. C’è poi una foto del passato che ha lasciato tutti a bocca aperta, o quasi.

Chiara Ferragni, la foto sconvolgente

La foto che sta facendo il giro del web, spuntata qualche giorno fa sui social, ha come protagonista Chiara Ferragni che in passato avrebbe partecipato ad un evento politico che si discosta completamente dalle sue ultime dichiarazioni.

L’influencer si sarebbe fatta fotografare con il logo del Pdl, che inglobava all’epoca pure Alleanza Nazionale, partito dal quale uscì Giorgia Meloni, poi divenuta ministro della gioventù.

Si tratta di una foto che si discosta completamente dalle sue ultime dichiarazioni. Inoltre, i suoi comportamenti sembrano essere ben diversi da ciò che racconta. C’è, infatti, chi non può fare a meno di commentare, dicendo

LA FERRAGNI DICE DI APRIRE IL CERVELLO, CIOÈ VOTARE PD. SE, INVECE, APRIAMO IL SUO PROFILO INSTAGRAM TROVIAMO BORSE IN COCCODRILLO, SPESSO SCUOIATI VIVI, JET PRIVATI NON ESATTAMENTE ECOLOGICI ED ESPOSIZIONE DI FIGLI PER MARKETING. SU! LA SINISTRA RIPARTA DALLE SOPRACCIGLIA A GUFO.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

A completare l’opera non poteva mancare Selvaggia Lucarelli. La giornalista avrebbe detto la sua su Chiara Ferragni che fa politica.

Su Twitter scrive

Una foto di Chiara Ferragni a un convegno del Popolo delle libertà non mi sembra una prova più schiacciante di tutto quello che dice e fa ogni giorno.

Ha poi aggiunto

Mi stupirebbe di più una sua foto di anni fa in un circolo di rifondazione comunista.

Per adesso la Ferragni non ha risposto alle critiche né tantomeno ha fatto riferimento alla foto, ormai diventata virale. Non ci resta che attendere per avere altre news.

