Grande Fratello, nella puntata anche Totti e la Blasi: le parole di Signorini

Alfonso Signorini ha dato il via alla settima edizione del Grande Fratello Vip: ad inizio puntata, però, è accaduto qualcosa che ha gelato lo studio

Ufficialmente cominciata la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha deciso di dare un tocco più moderno a questo nuovo inizio: si è presentato in uno studio completamente cambiato, in monopattino e senza più la sua solita cravatta. Insomma, sembra il preludio di una avventura nuova di zecca.

Alfonso Signorini dà il via al Grande Fratello Vip

Ci sono stati i primi ingressi e Antonino Spinalbese è già finito in tendenza su Twitter. L’ex di Belen Rodriguez non vede l’ora di farsi conoscere al di là della sua vecchia frequentazione. E per quanto riguarda Ginevra Lamborghini, a gran sorpresa ha già conquistato il pubblico con la sua dolcezza e la sua simpatia.

Insomma, si prospetta una edizione piena di eventi e di colpi di scena. Gli utenti sui social già stanno cominciando a sospettare che nascerà qualcosa tra Ginevra e Antonio, perché appena si sono presentati, è scattata una certa sintonia tra loro. Un altro fattore che ha diviso molto il pubblico, però, è una frase pronunciata da Signorini a inizio puntata.

Alfonso Signorini: “Siamo sopravvissuti…”

Infatti, Alfonso Signorini ha dato il via a questa nuova edizione facendo un piccolo riepilogo dell’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle.

D’altronde lui è il direttore di Chi per un motivo: da giornalista, si è divertito molto a destreggiarsi tra i vari gossip che ci sono stati quest’estate. Ma anche lui, come tutte le persone che a questi venti anni si sono appassionati al loro amore, non ha potuto fare a meno di fare un commento sul gossip più esplosivo della stagione: la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

siamo sopravvissuti alla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary e Totti hanno segnato in modo particolare con le loro vicende, ma adesso è arrivato il momento di mettere da parte tutto e concentrarsi sui concorrenti del reality.

