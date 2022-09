Ilary Blasi, a “Verissimo” la verità su Totti e Noemi. Silvia Toffanin incalza: la risposta sconvolgente

Ilary Blasi, a “Verissimo” la verità sull’ex marito Francesco Totti e su Noemi: Silvia Toffanin la incalza con una domanda inaspettata…

Sono tutti in attesa del momento in cui Ilary Blasi, finalmente, deciderà di esprimersi in merito ai rumors che stanno interessando il suo privato. Le recenti dichiarazioni dell’ex marito Francesco Totti, di certo, non rendono giustizia alla conduttrice.

L’ex calciatore e padre dei suoi figli avrebbe parlato di tradimenti che, in primo luogo, sarebbero da imputare proprio alla Blasi stessa. Quest’ultima, a detta del pupone, non avrebbe fatto nulla per tentare di salvare il suo matrimonio.

Indubbiamente, qualora Ilary dovesse decidere di parlare, la sede che la presentatrice sceglierà non potrà che essere il talk show di “Verissimo”. Il rapporto tra la Blasi e Silvia Toffanin, indistruttibile da vent’anni, potrebbe infatti favorire una confessione senza filtri da parte della conduttrice.

Ilary Blasi, a “Verissimo” la verità su Francesco Totti: la confessione ai microfoni della Toffanin

Se Ilary Blasi deciderà di vuotare il sacco in merito al divorzio da Francesco, a raccogliere la sua testimonianza sarà, senza ombra di dubbio, l’amica del cuore Silvia Toffanin.

Le due donne, in svariate occasioni, hanno dimostrato di condividere un legame a dir poco speciale. Conoscendo la collega e amica da parecchio tempo, la Blasi non avrà difficoltà nel far emergere tutto quello che, per mesi interi, ha tenuto nascosto nel suo cuore.

Le cose andarono proprio così durante lo scorso inverno, a ridosso della pubblicazione di immagini che immortalavano Totti al fianco di Noemi Bocchi allo stadio. Ilary, che all’epoca era ancora la moglie dell’ex calciatore, si era aperta ai microfoni di “Verissimo” con parole che non nascondevano la sua delusione.

Silvia Toffanin incalza l’amica del cuore: arriva la verità su Totti e Noemi

Erano state rese pubbliche da pochissimo le immagini di Francesco Totti allo stadio accanto a Noemi Bocchi, e all’epoca non si parlava d’altro. Ospite di “Verissimo”, la Blasi non aveva mancato di difendere colui che, mesi fa, era a tutti gli effetti suo marito.

“Tu la conosci? Vi conoscete?” l’aveva incalzata Silvia Toffanin, a cui una gelida Ilary rispose in questi termini:

“Io non la conosco. Lui l’ha incontrata ad un centro sportivo. Lei gli ha chiesto una foto con il figlio, ma questo succede sempre nella vita di mio marito”.

A posteriori, sappiamo benissimo quanto quelle parole fossero cariche di verità taciute. La Blasi, che già all’epoca era in crisi con Totti, aveva tentato di difendere quel poco che restava del suo matrimonio.

