Ginevra Lamborghini ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha riscosso più successo degli altri. Il motivo? Si tratta, infatti, di un addio

Da domani ci saranno ufficialmente due Lamborghini famosissime qui in Italia. Infatti, Alfonso Signorini, ha scelto Ginevra – la sorella minore di Elettra – per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi tempi ha riscosso sempre più successo, anche lei nel mondo della musica, e da domani la vedremo nella casa più spiata del nostro Paese.

Ginevra Lamborghini: l’opportunità che sognava sta arrivando

Un paio di anni fa, Ginevra ha fatto scoppiare una bomba quando ha parlato del fatto di non essere stata invitata al matrimonio di Elettra. Infatti, pare che i rapporti tra lei ed Elettra al momento non siano proprio dei migliori.

Proprio per questo motivo, non è difficile immaginare che si parlerà spesso di Elettra. Spesso, nelle ultime edizioni, abbiamo visto Alfonso riuscire a far riappacificare persone che non si parlavano da anni. Questa potrebbe essere una opportunità per le due donne di riavvicinarsi, dopo gli ultimi tempi in cui hanno avuto un rapporto piuttosto burrascoso.

Il suo saluto sui social

Adesso però è arrivato il momento di cominciare questa avventura. Ginevra non ci sta più nella pelle, ed è pronta a lasciare il suo profilo di Instagram nelle mani dei suoi amici che se ne prenderanno cura.

Prima di varcare la porta della casa più spiata d’Italia, Ginevra ha pubblicato un ultimo post sul suo profilo di Instagram. Da questo momento in poi, non si torna più indietro.

Ginevra non vedo l’ora che venga lunedì solo per vedere te, fare il tifo per te fino alla fine un bacio. Sei meravigliosa e sono certa che le cose andranno alla grande per te, te lo meriti

Tra commenti, solo messaggi di auguri per Ginevra, che sarà sicuramente una delle concorrenti più interessanti di questa nuova edizione del reality. Dunque, non possiamo fare altro che darle l’in bocca al lupo per questa avventura e attendere di vedere cosa combinerà sotto ai riflettori.

