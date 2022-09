Carrefour, il prodotto va a ruba: “Sta bene con tutto”, ore di fila

Carrefour lancia un messaggio ai clienti su uno dei prodotti più venduti: il post è virale, scopiamo tutti i dettagli al riguardo.

Il Carrefour non smette mai di stupire i clienti con le offerte e le promozioni previste ogni mese in ogni punto vendita e online. La catena alimentari da anni non perde occasione di stupire il vasto pubblico e di essere uno dei leader del settore.

Un gruppo di esperti analizza le esigenze e le richieste da parte dei compratori e cerca di realizzare una gamma di prodotti utili al mercato. Consigli e linee guida non mancano.

Carrefour, la storia dell’azienda

Era il 1959 quando venne fondata una delle più grandi catene alimentari e punto vendita al dettaglio. Carrefour fu accolto da Annecy, un comune francese.

Il gruppo è stato creato da Marcel Fournier e Louis Defforey e il primo supermercato della catena è poi diventato il più piccolo al mondo. Tante cose sono cambiate dall’inizio degli anni Sessanta e molti punti vendita sono stati aperti: dalla Francia all’Italia, dal Portogallo alla Svizzera.

L’azienda, però, lavora in gran parte per l’Italia dove è presente in 19 regioni, in particolare in Lombardia, Liguria, Piemonte e Lazio.

L’ultimo post sui social

Carrefour è molto attivo anche sui social e il profilo ufficiale italiano è seguito da quasi cinquantasette mila follower che supportano e sono sempre attenti alle novità dell’azienda.

L’ultimo post mette in risalto uno dei prodotti più gettonati e ricercati dai consumatori. Stiamo parlando del riso, un alimento utile per le diete, per il sushi e tanto altro ancora.

Attraverso delle immagini, gli esperti che lavorano per l’azienda hanno posto una domanda retorica al pubblico, chiedendo

il riso è un elisir di lunga vita?

Per poi rispondere

è molto digeribile, leggero ma sazia subito, sta bene con tutto.

Sembra, inoltre, che mangiare riso è uno dei segreti per vivere più di cento anni. Non è di certo la prima volta che Carrefour pubblica dei post relativi ai prodotti in vendita e dà consigli al riguardo.

A quanto pare, i clienti sono attirati dal profilo e curiosi, seguono tutte le novità presenti sul sito e sui social. Qualcuno, dopo aver letto il messaggio sul riso, è già in fila per comprare il prodotto. Quale sarà il prossimo consiglio? Continuate a seguire l’azienda e scoprirete tutti i dettagli.

