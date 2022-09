Fondi del caffè, gettali nel wc: quello che accade è sorprendente! Lo stanno facendo tutti

Chi l’ha detto che i fondi del caffè servono solo per concimare le piante in giardino? Seguite questo trucco geniale, non ne farete più a meno!

Il caffè in Italia è una vera e propria istituzione nazionale, 7 italiani su 10 lo consumano con regolarità tutti i giorni (fino a 4 tazzine al giorno) per iniziare al meglio la giornata e terminare i pasti principali.

Che sia quello prodotto con la moka oppure quello in capsule per la macchinetta, i fondi del caffè sono ottimi come fertilizzanti da aggiungere alla terra delle piante ma anche come insetticida e repellente naturale per allontanare lumache e piccoli insetti che non tollerano il suo forte aroma. E se vi dicessimo che il caffè non serve solo a questo?

Fondi del caffè, mille usi un solo ingrediente

I fondi sono un elemento preziosissimo che non andrebbe mai gettato via nell’umido!

Allungati con lo yogurt sono un ottimo scrub per viso e corpo per eliminare le cellule morte soprattutto a fine estate. Ma anche aggiunti allo shampoo permettono di dar vita ad una crema che colora leggermente i capelli con un riflesso nocciola caldo che camuffa i primi capelli bianchi.

Usati anche come pediluvio in acqua calda permette di sgonfiare le caviglie e alleggerire la pressione dopo un’intera giornata trascorsa in piedi a lavoro.

Ma se vi dicessimo che sono ottimi anche per pulire il wc? Non è uno scherzo, vi spieghiamo come fare in poche semplici mosse.

Wc pulitissimo e senza odori, prova il trucco dei fondi di caffè

Spesso a casa i sanitari sono gialli e maleodoranti, soprattutto se vecchi e bisognosi di essere sostituiti. A volte neppure la candeggina aiuta a risolvere il problema annoso.

Usare i fondi del caffè invece permette di eliminare il giallo persistente depositato nella parte interna del wc e togliere una volta per tutte quel fastidioso odore di fognatura.

Basta versare 5 cucchiaini di fondi di caffè in 1 litro di acqua calda (ma non bollente) e gettare la miscela nel wc. Aspettare circa 30 minuti quindi tirare lo sciacquone.

Il risultato è incredibile, non solo vi permetterà di non avere sprechi alimentari in casa ma anche si risparmiare molti soldi. Ripetere l’operazione all’occorrenza anche una volta la settimana se necessario.

