Chiara Ferragni da qualche mese è diventata zia di Edoardo, il figlio della sorella Francesca e del cognato Riccardo: sui social ha condiviso una foto speciale.

I social ormai sono la sua seconda famiglia e i fan sono sempre attenti a seguire ogni sua pubblicazione che non tarda mai ad arrivare. Chiara Ferragni è la regina delle influencer e da qualche anno ha costruito un vero e proprio impero digitale.

Sposata da quattro anni con Fedez, i due sono molto uniti e innamorati, hanno due figli, Leone e Vittoria, amati dai follower di mamma e papà. Inoltre, l’imprenditrice è diventata zia da qualche mese: è nato Edoardo, figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.

Le sorelle Ferragni e il loro rapporto speciale

Chiara, Francesca e Valentina sono tre sorelle molto unite sia nella sfera privata che professionale. Hanno pochi anni di differenza e sono state abituate a condividere sempre tutto, supportandosi e sostenendosi nei momenti di successo e nei giorni difficili.

Dopo l’esplosione di Chiara, anche Valentina ha seguito le orme della sorella, mentre Francesca ha deciso di proseguire il suo percorso da dentista, almeno inizialmente. Oggi, anche lei è un’influencer a trecentosessanta gradi ed è molto seguita sui social dove vanta di quasi un milione e mezzo di follower.

Edoardo, l’ultimo arrivato

Dopo la nascita di Leone e Vittoria, le sorelle Ferragni hanno atteso con amore e tanta emozione l’arrivo di Edoardo, il piccolo della famiglia. Il bimbo è molto coccolato sia dai genitori, che dai nonni e gli zii.

Per non parlare dei cugini che non possono fare a meno di accarezzarlo e baciarlo. In particolare, il figlio più grande di Chiara e Fedez. Le tre influencer si sono riunite per trascorrere un pomeriggio insieme ed hanno condiviso sui social un paio di foto meravigliose: la prima sembra un ritratto di famiglia, madri figli e zie; nella seconda, i protagonisti sono i bambini.

Sotto al post non sono mancati messaggi da parte dei fan che hanno scritto

Quanta bionditudine

Poi ancora

belli tutti ma il piccoletto è uno spettacolo, meraviglioso

Qualcun altro ha aggiunto

ORA TOCCA A VALENTINA FIGLIARE

Le sorelle Ferragni sono ormai note in tutto il mondo, così come i figli che già dai primi mesi di vita sono conosciuti dai fan che li adorano e non possono fare a meno di seguirli.

