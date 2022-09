“Verissimo”, Victoria Cabello proposta indecente a Silvia Toffanin: “Vorrei limonarlo”

Una prima puntata con il botto per il salotto tv più amato di Canale 5 che ha visto tra le varie protagoniste anche la mitica Victoria.

Per la gioia dei molti fan del programma di Canale 5 per il secondo anno consecutivo ci sarà un doppio appuntamento dopo quello del sabato che si ripeterà la domenica pomeriggio, in concomitanza di orario a “Domenica In”.

Silvia Toffanin ha aperto i battenti lo scorso 17 settembre portando in studio ospiti molto amati che hanno dato la giusta carica per iniziare alla grande la stagione televisiva targata Mediaset.

Tra questi anche Victoria Cabello che stiamo vedendo in questi giorni in replica tutti i martedì sera su Tv8 con “Pechino Express” che (attenzione SPOILER per chi non ha visto la stagione su Sky!) ha vinto assieme al compagno di viaggio Paride Vitale.

Victoria Cabello sconvolge lo studio, Silvia senza parole

La conduttrice (e viaggiatrice) ha raccontato alla padrona di casa vari aneddoti divertenti della sua vita ma anche momenti particolari legati alla malattia di Lyme che le è stata diagnosticata per caso qualche anno fa.

Non si è tirata indietro però neppure quando la Toffanin le ha chiesto come sta vivendo la sua vita sentimentale al momento.

Sempre riservata sulla sua vita privata, sappiamo però che in passato ha avuto una relazione prima con Maurizio Cattelan e poi con Barù (nipote del conduttore di “Pechino” Costantino Della Gherardesca). Ed oggi invece?

“Io ho questa cosa singolare, se c’è un pirla nel raggio di 100 chilometri, io lo individuo e mi ci fidanzo. Sbagliando. Ovviamente poi va tutto a rotoli”. Ha spiegato senza giri di parole.

“Voglio limonare con…”, la reazione di Silvia Toffanin

Ha anche confessato però che la sua unica salvezza è il suo adorato cane Silvestro che le è accanto da ormai 11 anni.

Ha però spiazzato tutti, Silvia compresa, ammettendo però che le piacerebbe “limonare” Pier Silvio.

Silvia ti posso confessare una cosa? Da piccola io guardavo Drive In ed ero pazza di Pier Silvio. Ho limonato chiunque tranne lui. Dov’è Pier Silvio?

La conduttrice ha spiegato che era a lavoro a casa ma ha anche chiesto, ridendo, di lasciarlo stare.

“Secondo me la Toffanin mi aspetta qui dietro” ha replicato l’ospite a cui ha seguito subito la risposta secca di Silvia che non ha lasciato spazio a fraintendimenti: “Brava, appunto. Sono leggermente gelosa“.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE