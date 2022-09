Addio all’amato ex tronista di “Uomini e Donne”, aveva solo 35 anni: l’ultimo post social gela il sangue

La notizia della sua morte improvvisa ha sconvolto tutti i fan del programma di Canale 5 e i fan che da anni lo seguivano dopo la fine della sua avventura televisiva.

Nelle prime ore di oggi, 21 settembre, la notizia della morte del 35enne ex corteggiatore e poi tronista di “Uomini e Donne” ha sconvolto letteralmente il web e tutti quelli che durante la sua permanenza nel programma avevano avuto modo di apprezzarne il carattere mite e dolcissimo.

La comunicazione è arrivata alle prime ore dell’alba sul sito Biccy.it a cui si sono affidati gli amici del giovane per parlarne. I due, il noto deejay Enrico Ciriaci e il blogger Andrea Venza che nei loro profili social hanno dato sfogo ad un grido di disperazione che è arrivato alto e acuto a tutti.

Addio a Manuel Vallicella, chi era l’ex tronista di “U&D”

“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro…Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se…Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata mamma…non ho parole Rip”. Ha scritto Venza sul suo profilo Ig per salutare l’amico di sempre.

Manuel si era fatto conoscere come corteggiatore di Ludovica Valli nel 2016 dove alla fine era stato scartato proprio alla scelta finale per Fabio Ferrara.

Il tatuatore però aveva catturato l’attenzione di Maria De Filippi che lo aveva fortemente voluto come tronista l’anno successivo. Aveva lasciato poi prima della fine della stagione dichiarando di non sentirsi a suo agio davanti le telecamere, continuando quindi il suo lavoro in studio.

L’ultimo post di Manuel su Instagram

Il ragazzo aveva perso l’adorata madre nel 2019 e da allora non si era più ripreso. Più volte sui social aveva confessato la sua disperazione per la perdita tanto dolorosa di una figura così importante per lui.

Gli amici lo avevano visto cambiato molto in questi anni e avevano capito la sua sofferenza ma non tanto da credere che si sarebbe tolto la vita.

Non si sa ancora molto del tragico evento accaduto nella notte, serviranno le prossime ore per stabilire e comunicare poi dettagliatamente le dinamiche dei fatti.

L’ultimo post Ig di Manuel però letto oggi a distanza di soli 20 giorni fa pensare:

Si può dire tanto senza dire niente ….🖤

Si trattava di un disperato grido di aiuto a cui nessuno ha prestato attenzione e rivolto una mano amica?

