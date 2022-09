Naike Rivelli e l’obiettivo entro il 2050 per salvare il nostro Paese – VIDEO

Naike Rivelli non si ferma con la sua battaglia. Mancano ormai pochi giorni al traguardo e lei richiama tutti all’attenzione così

Naike Rivelli è la figlia, più famosa, di Ornella Muti. La primogenita della nota attrice è attivissima sui social attraverso i quali fa sentire la propria voce. Oltre 300 mila follower ed una verve che non si ferma davanti a nulla.

Naike esprime sempre in modo chiaro e diretto il suo pensiero, anche quando va controcorrente. Non si cura delle critiche, che non mancano mai, e se è necessario provocare lo fa, con il suo estro impareggiabile. In questi ultimi giorni la sua battaglia è una sola.

La battaglia social della figlia di Ornella Muti

Sono giorni ormai che Naike Rivelli attraverso i suoi social sta portando avanti una sua personale battaglia. In particolare la donna parla a Giorgia Meloni e alla sua politica. È chiaro che la figlia di Ornella Muti non condivida alcune posizioni della leader di Fratelli D’Italia.

Nei suoi video ha trattato il tema delle coppie omossessuali, dell’adozione e di molto altro spiegando chiaramente il suo parere. È scesa anche in campo affianco al Codacons e nel suo ultimo post invita tutti a fare la cosa giusta anche in favore dell’ambiente. Per lei l’obiettivo per salvare il Paese, entro il 2050, è chiaro.

Naike Rivelli ed il VIDEO sul nostro futuro: “Nel 2050..”

Punta tutto sul futuro del Paese Naike Rivelli nel suo ultimo post e questa volta lo fa seguendo il filone ambientalista. La figlia di Ornella ha scelto, infatti, un video di Cristina Coto, che dopo aver lavorato nel mondo della moda, ha cambiato strada dedicandosi al green e alla diffusione di una visione nuova, diversa, contro la logica consumistica divenendo di certo, in Italia, la prima green influencer.

Un modo di parlare alla gente schietto, semplice e diretto come si evince nel video che Naike ha scelto. Cristina elenca quanto accadrà nel nostro Paese (QUI IL VIDEO) se la temperatura continuerà a salire e se l’Italia non riuscirà a rispettare gli accordi di Parigi fissati al 2050, momento in cui si dovrà raggiungere la neutralità climatica.

“Il 25 possiamo fare un gesto che vale più di ogni altra pratica eco-sostenibile, non rinunciamo a questo potere e privilegio che abbiamo!”

dice la Rivelli nel suo post a corredo del video. Insomma un invito a votare e a farlo anche in modo consapevole per il bene del Paese preservando il futuro di tutti noi.

