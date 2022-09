Melissa Satta torna in televisione con tante sorprese e sorprende i fan con un look pazzesco: sui social ha condiviso tutti i dettagli.

Melissa Satta è una dei personaggi televisivi molto amata dagli italiani che non perdono occasione di seguirla anche sui social dove vanta di quasi cinque milioni di follower con i quali condivide scatti mozzafiato che diventano virali.

Qualche ora fa ha pubblicato un video divertente che ha fatto impazzire i fan che non hanno potuto fare a meno di notare la sua bellezza sia in un look casual che elegante. Voi come la preferite?

Melissa Satta, qualche tappa della sua carriera

L’abbiamo conosciuta come valletta nel 2005, ha poi spiccato il volo con il ruolo di velina a “Striscia la notizia”. Nel 2006 diventa anche attrice.

Melissa Satta ha attirato l’attenzione fin dal primo giorno, conquistando con la sua sensualità, semplicità e simpatia milioni di persone che ancora oggi la supportano e sostengono in ogni situazione.

Attualmente lavora nel mondo del calcio, precisamente con Skysport dove conduce il programma “Goal Deejay”. Ha da poco partecipato all’ultima edizione del Festival del cinema di Venezia dove ha sfilato sul red carpet con degli abiti pazzeschi.

L’outfit dell’ultima puntata di “Goal Deejay”

La conduttrice ha spopolato sul web con un post che è diventato virale poco dopo la pubblicazione. Si tratta di un tik tok in cui Melissa mostra la trasformazione da un look casual ad un outfit elegante.

Nella prima parte del video indossa un paio di jeans e un top bianco, le spalle sono coperte da una giacca di jeans. Nella seconda parte, invece, il look è completamente diverso: per l’occasione ha optato per un vestito paillettato argento attillato, corto fino al ginocchio e un paio di stivali alti neri. La scollatura è accollata e le maniche sono lunghe.

I capelli sciolti scendono lungo la schiena, il trucco è quasi inesistente che rimanda ancora una volta alla sua semplicità.

C’è chi non ha potuto fare a meno di lasciare qualche commento come

LA CLASSE NON è ACQUA

Poi ancora

così sei veramente uno spettacolo, bellissima

Qualcun altro ha aggiunto

in eleganza le batti tutte, bellezza suprema.

Impossibile scegliere l’outfit migliore, Melissa è bella in ogni situazione e ancora una volta ha lasciato il segno.

