Alena Seredova ha fatto sognare il popolo del web, sfoggiando un fisico incredibile. Pantaloncini inguinali in pelle, la mise è da infarto: subito è un boom di cuori e complimenti.

Senza fiato. Così sono rimasti i fan di Alena Seredova, nel vederla in tutta la sua bellezza: nel suo ultimo post condiviso su Instagram la showgirl e modella si è mostrata incredibile.

Nata a Praga, naturalizzata italiana, negli anni ha conquistato il pubblico tra le sue curve travolgenti e la sua verve sempre solare. Classe 1978, nota per la sua partecipazione a “Torno sabato” famoso format di Giorgio Panariello, a catalizzare i riflettori non solo la sua vita professionale, ma anche quella sentimentale.

In particolare la sua love story con il portiere Gigi Buffon è finita nel mirino dei media: sposatisi nel 2011 – genitori di due figli – dopo tre anni dal fatidico sì si sono detti addio. Il portiere ha, infatti, intrecciato una frequentazione con Ilaria D’Amico: un duro colpo per la Seredova. Dopo il buio capitolo, il sole è tornato nella sua vita grazie all’amore con l’imprenditore Alessandro Nasi, con cui ha dato alla luce la piccola Vivienne nel 2020.

Alena Seredova, pantaloncini inguinali in pelle: mise da infarto

Tre gravidanze alla spalle, la Seredova è in forma smagliante. A dimostrarlo i tanti scatti sulla sua seguitissima pagina Instagram dove conta ben 581 mila follower, rapiti dalla sua bellezza incredibile.

Questa volta a far sognare la mise sfoggiata: indosso un completo giacca e shorts, a colpire sono propri i pantaloncini. In pelle, color azzurro, hanno messo in risalto le sue gambe chilometriche e le sue curve ipnotiche, tanto che i fan non hanno resistito accorrendo subito a mettere il loro like.

Alena Seredova, fisico incredibile: in forma smagliante

Anche questa volta, la Seredova ha fatto strage di cuori: il suo fisico incredibile non smette mai di far sognare i fan.

sempre più bella

È solo uno dei tanti complimenti che si leggono sotto l’ultimo scatto condiviso dall’immediato successo. Tra cuori e like, la visione ha mandato letteralmente in tilt il social, come d’altronde accade a seguito di ogni contenuto della classe 1978.

