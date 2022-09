Mara Venier e il difficile rapporto con suo figlio: “Cosa avrei desiderato..”

La conduttrice di Rai Unio ha parlato del controverso rapporto con il suo secondogenito e le difficoltà che ha incontrato nella sua famiglia.

Mara Venier è un personaggio televisivo di grande successo, molto amato dal pubblico grazie soprattutto alla genuinità e alla semplicità che la contraddistingue. Non solo, tutti la chiamano ‘‘Zia Mara” proprio per il suo rapporto affettuoso con molti suoi colleghi nonché con i numerosi ospiti che si alternano nel corso di ”Domenica In”, programma che conduce con grande successo da oltre 10 anni.

Nonostante i suoi successi in campo professionale, in ambito famigliare ha vissuto diverse difficoltà relative soprattutto ai rapporti controversi con i suoi figli.

La conduttrice veneta è madre di Elisabetta e Paolo. La prima è nata dal suo matrimonio con il modello Federico Ferracini, il secondo da una più breve relazione con l’attore Pier Paolo Capponi.

I suoi rapporti difficili con i figli sono dovuti, come lei stessa ha raccontato, dalla sua vita frenetica che probabilmente non le ha permesso di dedicarle le attenzioni che si aspettavano.

E a proposito della figlia Elisabetta ha dichiarato:

“Non è facile accettare una mamma come me, ingombrante, un po’ matta, che ha cambiato mariti. A un certo punto i figli ti presentano il conto. E tu devi dare delle spiegazioni, e magari non puoi perché quando sei giovane fai delle cose che non sempre hanno una logica. C’è stata tanta sofferenza, incomprensioni anche fra i miei figli. Anch’io e Elisabetta non ci siamo sentite né viste per mesi, una lite furibonda perché io avevo detto una parolaccia davanti al piccolo Giulio”.