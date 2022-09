Salito sul trono da solo pochi giorni, un segreto clamoroso dal passato del Re Carlo e della sua Camilla sta scombussolando la vita della Royal Family. I due avrebbero dato alla luce un figlio segreto che starebbe avanzando una richiesta clamorosa.

Dopo i funerali della Regina e l’ascesa al trono di Carlo, emerge un retroscena spiazzante che sta facendo tremare la Royal Family.

Protagonisti di questo colpo di scena sono il nuovo Re e la sua Camilla, insieme ormai da innumerevoli anni. Marito e moglie dal 2005, in realtà il loro amore affonda le radici nel passato in quanto si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altro quando era solo degli adolescenti. Un amore tuttavia spezzato dal destino: per la Corona, Camilla non aveva i requisiti necessari per essere la moglie di un erede al trono a differenza della Spencer che sembrava perfetta per un simile futuro.

A discapito delle aspettative, in realtà Lady D. non è mai riuscita a trovare la sua dimensione né a Palazzo, né tanto meno nel matrimonio con Carlo. Matrimonio in cui l’ombra di Camilla non è mai scomparsa. Proprio sul passato amoroso tra Carlo e la Shand è emerso un retroscena incredibile: i due avrebbero dato alla luce un figlio segreto.

Re Carlo e Camilla, viene a galla il figlio segreto

Charles Dorante-Day sarebbe nato dall’amore che lega da decenni Carlo e Camilla. Nato nel 1996 a Portsmouth, dopo soli 8 mesi è stato adottato da una famiglia, trasferitasi poi in Australia.

I suoi nonni lavoravano per la Sovrana e il Principe Filippo: sarebbe stata proprio sua nonna, poco prima di morire, a raccontargli tutta la verità. I suoi veri genitori sarebbero Carlo e Camilla e lo avrebbero dato in adozione per evitare uno scandalo di simile portata.

Anche se nella storia le date non combaciano – i due si sarebbero infatti conosciuti nel 1970 – è ormai da diverso tempo che Charles porta avanti la sua battaglia, nella convinzione totale di essere il figlio del nuovo Re e della sua Regina Consorte. Ma arriva una novità clamorosa nella vicenda che vede Dorante-Day avanzare una richiesta inaspettata.

La richiesta clamorosa del presunto figlio illegittimo del Re Carlo e Camilla

56 anni, ingegnere nella vita, il presunto figlio del Re avrebbe chiesto di poter confrontarsi con Harry, noto negli ultimi anni per il suo addio da Palazzo.

Charles si sentirebbe molto affine al potenziale fratellastro: come lui sarebbero considerato la pecora nera della Royal Family.

è stato fregato dal padre, come me. vorrei confrontarmi con lui, mi capirebbe

Le parole del 56enne che hanno fatto tremare Palazzo. In particolare desierebbe dare il suo sostegno ai Sussex, per lui ingiustamente assediati da critiche e accuse.

In attesa di risposta non si dà comunque per vinto continuando a postare sui social collage con foto di se stesso e dei suoi presunti genitori, nello scopo di far emerge la somiglianza tra loro, per dimostrare al mondo intero la sua verità.

