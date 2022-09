Circo Massimo si tinge di zero e ospita 90mila persone per l’evento più atteso dell’anno: 070- RENATO ZERO IN CONCERTO. È tutto sold out per una settimana e l’artista diventa il gladiatore dell’arena.

Renato Zero ha aperto il tour 070 con la prima serata al Circo Massimo che ha ospitato circo 90mila spettatori e una media di 15mila sorcini emozionati nel rivedere dopo anni il maestro sul palco.

L’evento avrà una durata di una settimana ed ogni data è sold out, un bel regalo di compleanno per l’artista che il 30 settembre compirà 72 anni e festeggerà come un gladiatore all’arena di Roma.

070, altro che Zero: concerto da 110L

Tre ore di spettacolo puro dove oltre alla voce e al talento di Renato Zero, il pubblico è stato sorpreso dalla miriade di ospiti che di volta in volta sono saliti sul palco.

Jovanotti, Morgan, Sonia Mosca, Neri per caso, Giacomo Voli, Fabrizio Moro e Giorgio Panariello. Uno ad uno hanno lasciato il segno ed hanno raccontato qualche aneddoto che li lega al grande artista Renato.

Zero nel corso degli anni non si è mai tirato indietro ed ha sempre cercato di essere se stesso, nonostante le critiche e i giudizi che ha dovuto accettare, ma che lo hanno spinto ad andare oltre.

Ogni vestito, ogni parrucca e ogni trucco rappresentano una fase della sua vita e resteranno per sempre nel cuore degli italiani. L’artista ne è consapevole e emozionato chiude il concerto con una frase a effetto

NON DIMENTICATEMI

Renato Zero e Fabrizio Moro insieme per Roma

Uno degli artisti che ha accompagnato Renato Zero nella prima serata del tour al Circo Massimo è stato Fabrizio Moro. I due, nonostante la differenza di età, hanno dato vita ad un momento unico che nessuno potrà mai dimenticare.

Uno in giallo e l’altro in bianco, 070 come sfondo e un’orchestra incredibile ad assisterli. Le loro voci e il loro talento unico sono stati la ciliegina sulla torta che hanno reso tutto perfetto.

Entrambi commossi, non si sono risparmiati e tra un pezzo e l’altro si sono lasciati andare a commenti, dediche inaspettate. Così, Fabrizio Moro con la voce un po’ tremolante e gli occhi lucidi inizia

STANOTTE NON HO DORMITO, ERO TROPPO IN ANSIA

Renatone ha subito risposto

FABRIZIO MORO FA PARTE DELLA ROMA UN PO’ BISTRATTA CHE IO HO CONOSCIUTO SOLTANTO DA FUORI, PERCHé VENGO DAI PARIOLI.

poi aggiunge emozionato

però una cosa te la voglio dire: “I SIGNORI HANNO TANTO DA IMPARARE DAI COATTI”.

Le sue parole hanno rimbombato per tutta l’arena che commossa ha fatto un grande e immenso applauso ai due artisti che, con le lacrime agli occhi, si sono stretti in un caldo abbraccio.

TROVATO IL CORPO DEL PICCOLO MATTIA, IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE