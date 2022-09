Elodie e quella rivelazione imbarazzante su Amici: “non volevo, mi ha convinta a…”

Elodie Di Patrizi, la verità sconvolgente mai emersa prima su “Amici”: la cantante ha deciso di rivelarla solamente adesso

Per una cantante del suo calibro, ormai, è praticamente naturale collezionare un successo dietro l’altro. Le canzoni interpretate dalla talentuosa Elodie, che rispecchiano in tutto e per tutto le tendenze musicali del momento, non mancano di stabilirsi ai vertici delle classifiche.

La cantante lanciata da “Amici”, che sta lavorando al quarto album in studio, ha lanciato i successi “Bagno a mezzanotte” e “Tribale” proprio negli scorsi mesi, guadagnando il pieno dei consensi da parte dei followers. Per l’artista cresciuta tra Roma e Lecce, la carriera appare letteralmente spianata.

Elodie Di Patrizi sbarca al cinema: è lei la protagonista della pellicola “Ti mangio il cuore”

Proprio come la sua mentore Emma Marrone, anche Elodie si è lasciata sedurre dal mondo, in perenne evoluzione, della cinematografia.

La pellicola “Ti mangio il cuore“, proiettata il 3 settembre scorso a Venezia durante il Festival del Cinema, ha ricevuto il plauso della critica. La classe 1990, scelta dal regista Pippo Mezzapesa per interpretare la parte della protagonista, ha dato prova di qualità che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei.

Dall’epoca dei primi passi mossi sul palcoscenico di “Amici”, si può dire che la Di Patrizi abbia letteralmente spiccato il volo. Eppure, quella sua prima esperienza televisiva occupa ancora un posto speciale nel cuore dell’artista.

Solo di recente, Elodie ha scelto di parlare francamente al pubblico e di confessare qualcosa di assurdo relativamente al talent show che l’ha lanciata. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato la cantante?

La rivelazione imbarazzante su Amici: “non volevo, mi ha convinta a…”

Sette anni fa, sul palcoscenico più famoso di Canale Cinque, Elodie approdò quasi per puro caso. Come ammesso dalla romana durante un’intervista, l’esperienza ad “Amici” non era stata minimamente programmata.

“Non volevo andarci, avevo paura del confronto. Mi ha convinta un amico a presentarmi ai provini, ma una volta entrata ci ho messo tutta me stessa”.

Le parole della Di Patrizi non mancano di stupire e commuovere al tempo stesso. Nonostante la 32enne non si ritenesse all’altezza del programma, alla fine il suo percorso ha dimostrato l’esatto contrario: nessuno avrebbe potuto essere più adatto di Elodie a quel palcoscenico.

