“Sofferenza immane” Antonino Spinalbese nel panico: la verità sulla figlia avuta da Belen…

Ripreso dalle telecamere del “GF Vip”, Antonino Spinalbese ha rivelato una verità sconvolgente: c’entra la figlia avuta da Belen Rodriguez

Il pubblico affezionato al “GF Vip” si aspettava di trovarsi di fronte un giovane sfrontato e sicuro di sé, con un carattere ben definito ed un’attitudine da vero “macho”.

Eppure, come questa prima settimana di reality non sta mancando di dimostrare, Antonino Spinalbese non sembra essere nulla di tutto ciò. L’hair-stylist, divenuto celebre per via della relazione con Belen Rodriguez, si sta facendo scoprire come un giovane insicuro e pieno di fragilità.

Proprio oggi, parlando con alcuni coinquilini, il classe 1995 ha confidato qualcosa di inaspettato a proposito della figlia avuta da Belen. Qualcosa che ha molto a che vedere con l’infanzia del gieffino…

Antonino Spinalbese e la verità mai confessata: c’entra la figlia avuta da Belen

Presentato al pubblico di Canale Cinque come “l’uomo che non deve chiedere mai”, Antonino Spinalbese sta in realtà palesando un’insicurezza ed una sensibilità che i telespettatori non si sarebbero aspettati da lui.

Proprio oggi, parlando con alcuni compagni d’avventura, l’hair-stylist si è aperto in merito al rapporto con suo padre. “Per un anno e mezzo è stato via da casa per lavoro e io non ho ricordi di lui” ha confessato l’ex fidanzato di Belen con la voce rotta dalla commozione.

Questo particolare aneddoto inerente al suo passato, in aggiunta, ha fornito ad Antonino l’assist per tornare a parlare del legame che il gieffino ha con Luna Marie, sua unica figlia. Le parole usate dall’ex compagno di Belen vi lasceranno senza fiato.

“Sofferenza immane”: l’ex di Belen si confessa nella casa del “GF Vip”

Facendo appello alla propria esperienza di figlio, Antonino Spinalbese non ha mancato di accennare al rapporto strettissimo che lo legherebbe a Luna Marie, la figlia avuta da Belen all’incirca un anno e tre mesi fa.

Il gieffino, non nascondendo un velo di sofferenza, si è espresso in questi termini:

“Non vorrei che mia figlia non mi ricordasse per un così lungo periodo. Sarebbe una sofferenza grande per me”.

Un’immagine da papà amorevole e premuroso, quella che i fan stanno scoprendo appartenere all’affascinante Antonino. Che il “GF Vip”, anche quest’anno, abbia scovato una nuova stella da lanciare nel contesto dello spettacolo italiano?

