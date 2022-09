Csaba Dalla Zorza preoccupa i fan, la signora di Real Time non sta bene: “Sono ko”, che succede?

Ha decisamente preoccupato i fan nelle ultime ore con alcune stories sul suo stato di salute. Ecco come sta vivendo questi giorni frenetici.

Stanno andando in onda tutte le sere alle 20.20 su Real Time le nuove puntate di “Cortesie per gli ospiti” che la vedono protagonista con Roberto Valbuzzi e Luca Calvani.

Csaba Dalla Zorza è proprio per questo ruolo considerata la ‘signora delle buone maniere’, che lei giudica nel format in base all’accoglienza dei concorrenti e la mise en place della tavola.

La conduttrice e cuoca però non è impegnata solo in tv, è anche mamma di due meravigliosi adolescenti, e direttrice editoriale di Marie Claire Home. Tanti ruoli che la vedono sempre occupata in più fronti e che forse, per la prima volta, la stanno molto debilitando.

Csaba Dalla Zorza preoccupa il web, come sta oggi?

Settembre è partito con il botto anche per lei, impegnata anche dal punto di vista editoriale con il suo prossimo libro (l’ultimo di una lunga serie sempre molto amati nelle classifiche nazionali).

Sta completando proprio in questi giorni le ultime pagine prima di consegnare tutto al suo editor per la correzione finale. Momenti concitati che probabilmente l’hanno debilitata moltissimo, come lei stessa ha confessato nelle sue stories qualche giorno fa.

Csaba placa gli animi, “Incrociate le dita per me”

Su Instagram conta 714mila follower, numeri davvero alti se si considera che fino a pochi anni fa era una perfetta sconosciuta ai più. La visibilità televisiva è stata però un grande trampolino di lancio per metterne in risalto la sua grande professionalità scenica e la bravura come cuoca.

Quindi in molti hanno temuto per lei quando pochi giorni fa ha fatto sapere che “era ko” per colpa del cambio di stagione e l’intenso lavoro che stava facendo, oltre al raffreddore che l’aveva colpita.

(…) Sto, ovviamente, ancora lavorando al libro e ho dovuto passare al tè, perché i caffè erano troppi, però vedo una lucina… una lucina piccola, infondo al tunnel. Quindi voi incrociate le dita per me che ce la faremo.

Dita incrociate quindi per lei, e per il suo prossimo libro che sicuramente sarà un grande successo editoriale come i precedenti usciti in libreria.

