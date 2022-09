19 enne morto dopo un malore: si era già sentito male, indagati 12 medici

Un secondo malore, a distanza di qualche mese ma il ragazzo di 19 anni è morto. La Procura ha aperto un fascicolo sui medici dell’Ospedale.

Un caso di malasanità o un incidente improvviso? Si tratta di un caso che è esploso nella provincia di Taranto, in Puglia dove un ragazzo di 19 anni si sarebbe sentito male e sarebbe morto nei giorni scorsi.

Il giovane, di 19 anni, si sarebbe sentito male a fine agosto e si sarebbe recato all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto e dopo qualche giorno e vari accertamenti sarebbe stato dimesso. Una serie di controlli susseguiti nel tempo hanno poi portato al gesto fatale. Il ragazzo, recatosi in ospedale nuovamente lamentava forti dolori addominali. La scorsa notte sarebbe morto in ospedale.

“Il papà è stato svegliato nel cuore della notte”, la nota dello studio d’avvocati che segue la famiglia accusa l’Ospedale

E’ accaduto giovedì scorso, dopo la mezzanotte quando il ragazzo, a casa con i genitori, avrebbe accusato un altro grave malore. La nota diffusa dallo studio d’avvocati Studio3A che segue la vicenda spiega la dinamica del fatto: “Il papà è stato svegliato nel cuore della notte da un tonfo è corso a vedere e ha trovato il figlio riverso a terra in bagno svenuto“, riporta Leggo.

Il ragazzo lamentava atroci dolori addominali e ha perso nuovamente i sensi mentre i sanitari del 118 lo trasportavano al nosocomio del capoluogo pugliese. E’ stato ricoverato immediatamente in codice rosso.

Durante la notte, il padre della vittima avrebbe ricevuto una chiamata dal figlio in stato vigile e cosciente che voleva rassicurare la famiglia. In poche ore la situazione è precipitata e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La denuncia comprende la responsabilità di 12 medici dell’Ospedale

Disposta la denuncia da parte dei familiari, la Procura ha aperto un fascicolo sulla morte del ragazzo. Seguiranno accertamenti e validazioni delle cartelle cliniche del ricovero in ospedale.

Indagati dodici medici, ora presenti nel registro degli indagati. La famiglia, intanto, piange la giovane perdita:

