“Una cosa fuori dal normale”, scena a “luci rosse” in studio. A Uomini e Donne la denuncia di Alessandro

Scena a “luci rosse” nello studio di “Uomini e Donne”: il cavaliere Alessandro denuncia il tutto di fronte a milioni di telespettatori

Ancora una volta, la sensualissima Ida Platano è stata la protagonista delle battute iniziali della puntata odierna di “Uomini e Donne”. Sembra proprio che le luci dei riflettori non vogliano abbandonare l’imprenditrice di Brescia, e del resto Maria De Filippi non fa nulla per distogliere l’attenzione dalla dama.

Durante l’appuntamento di martedì 27 settembre ha infatti trovato spazio il diverbio tra la bresciana e lo storico ex Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, sollecitato più volte dalla padrona di casa, sembrava non capacitarsi delle recenti decisioni prese da Ida al centro studio.

La Platano, infatti, è tornata a frequentare l’ex fiamma Alessandro Vicinanza, pur non mostrando particolare entusiasmo rispetto alla cosa. “Hai capito perché lo sta facendo?” ha domandato la De Filippi al Guarnieri, che continuava a ribadire l’incoerenza della sua ex.

Solo le parole della conduttrice, di fatto, sono state in grado di ridestare Riccardo dal suo “sonno”. Dopo che Maria gli ha aperto gli occhi, il cavaliere ha finalmente potuto comprendere il vero senso delle ultime azioni di Ida.

Maria De Filippi apre gli occhi a Riccardo Guarnieri: “voleva solo distrarsi”

La motivazione che ha spinto Ida Platano ad accettare l’invito di Alessandro Vicinanza è ben distante da quella che, solamente qualche mese fa, portava la dama a riavvicinarsi al suo fidanzato storico Riccardo.

Maria De Filippi, a fronte dell’incredulità di Guarnieri, ha cercato di aprirgli gli occhi con toni più che alterati. “Non è lontanamente paragonabile a quello che ha provato per te, ci è uscita solo per distrarsi!” – ha tuonato la conduttrice, mentre il cavaliere strabuzzava gli occhi – “non si aspetta niente perché non è innamorata come lo era di te“.

D’altra parte, il comportamento di Alessandro stesso non paleserebbe un autentico interesse nei confronti della Platano. Come la dama Gloria ha abbondantemente sottolineato nel corso di queste puntate, il cavaliere le avrebbe fatto delle avances “spinte” proprio durante un ballo.

Vicinanza, che ha negato di aver tentato un approccio con Gloria in questi termini, è stato smentito proprio da un collega di parterre assai noto. A detta del suo accusatore, la scena andata in onda con Gloria potrebbe essere definita una scena “a luci rosse” in piena regola.

“Uomini e Donne”, la denuncia del cavaliere 91enne Alessandro Rausa: “lo abbiamo visto tutti”

Il 91enne Alessandro Rausa, che non ha mai nascosto di avere un debole per Ida, ha tentato di mettere in guardia la dama rispetto al comportamento di Vicinanza.

A detta dell’anziano cavaliere, infatti, il ballo che il partenopeo ha condiviso con Gloria sarebbe stato tutt’altro che amichevole:

“una cosa fuori dal normale, lo abbiamo visto tutti. Non è un ballo che si fa tra amici”.

Nonostante la pronta smentita di Vicinanza, Ida non è parsa affatto scossa dalle parole del 91enne. Per la dama, la frequentazione con Alessandro non è altro che un modo (innegabilmente piacevolissimo) di passare il tempo.

