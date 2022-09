Michelle Hunziker corre di nuovo tra le braccia di Trussardi, la reazione di Eros non si fa attendere

La conduttrice nelle scorse ore ha pubblicato una story Ig davvero molto esplicativa, che cosa sta combinando ancora?

Sono giorni concitati per Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti dopo che la notizia della gravidanza di Aurora è stata ufficializzata anche alla stampa. Presto saranno nonni e non vedono l’ora di abbracciare il nipotino (o la nipotina) che la loro amata figlia darà alla luce.

Il cantante durante il recente concerto all’Arena di Verona si è congratulato con la sua primogenita, augurandosi presto di poter portare ai suoi concerti il piccolo di casa.

Presente all’evento veronese anche l’ex moglie che è stata paparazzata in prima fila per assistere all’esibizione di Eros, con gli occhi lucidi e lo sguardo palpitante di affetto mentre teneri abbracci tra i due infiammavano i fan accalcati sotto la pioggia battente.

Michelle a Bergamo, cosa combina ora?

In molti hanno pensato subito che potesse essere un’esternazione di amore ritrovato della showgirl ora che si è allontanata anche dal medico sardo Giovanni Angiolini.

Peccato che però all’Arena si trattasse solo di amicizia vera, soprattutto ora che la gravidanza di Aurora li sta legando ancora di più in maniera indissolubile.

Dal canto suo Michelle ieri ha pubblicato uno scatto davvero sorprendente che la vede a Bergamo, proprio dove fino a pochi mesi fa viveva con l’ex marito Trussardi. Ma che cosa ci faceva lì?

Eros reagisce così, fuga improvvisa da Michelle?

Lei si è ripresa sui social con una giacca pesante color bordeaux, sorridente in primo piano come il suo solito e la scritta a descrizione della story:

Oggi nella bergamasca…è già da piumino!

Non ha però spiegato il motivo del suo rifugiarsi (forse anche solo per qualche ora) nella sua vecchia casa con Tomaso.

In molti però hanno trovato quasi simbiotiche le stories di Eros che dal canto suo, nello stesso momento, ha deciso di scattare un selfie in aereo direzione Grecia: “Una vita in viaggio”, ha scritto.

Coincidenza oppure fuga dai pensieri (amorosi)?

