Sapete qual è il titolo di studio di Silvio Berlusconi? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla carriera dell’imprenditore

Il 25 settembre 2022 è stata una data storica per l’Italia che dopo anni si è recata alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti del Parlamento della Repubblica. Il partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni ha vinto ed è già al lavoro per mettere in atto tutti i punti del programma elettorale espresso agli italiani.

Silvio Berlusconi, candidato con Forza Italia, all’età di 85 anni sarà di nuovo al Parlamento, avendo conquistato la vittoria nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze.

Silvio Berlusconi, il percorso politico e altre curiosità

Silvio Berlusconi è un politico ed imprenditore italiano nato a Milano nel 1936. Ha iniziato la sua carriera politica nel 1994 con la fondazione del partito Forza Italia.

Più tardi ha ricoperto varie volte il ruolo di Presidente del Consiglio. Oltre alla politica, lo conosciamo per altre realtà imprenditoriali come Fininvest, oggi società holding che possiede tutte le azioni della famiglia Berlusconi; Mediaset, gruppo televisivo costruito a partire dal 1978, la prima vera alternativa privata concorrenza della Rai.

Secondo quanto si legge su Forbes, Silvio Berlusconi è uno degli uomini più ricchi del mondo tanto da posizionarsi nel 2018 al 5° posto in Italia e al 190° nel mondo. Ha un patrimonio personale stimato di circa 8 miliardi di dollari.

Il titolo di studio

Non tutti sanno, però, che nonostante sia nato nel 1936 e il conseguimento di una laurea all’epoca era quasi un’utopia, Silvio Berlusconi ne possiede una in Giurisprudenza.

L’imprenditore è sempre stato uno studioso e curioso di conoscere e sapere. Infatti, iniziò i suoi studi diplomandosi al liceo classico salesiano Sant’Ambrogio di Milano. Successivamente si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano e conseguì la laurea nel 1961 con voto 110/110 e lode.

Decise di portare avanti una tesi riguardo al diritto commerciale con relatore il professor Remo Franceschelli. Il titolo della tesi era Il contratto di pubblicità per inserzione e all’epooca fu premiata con 500.000 lire dall’agenzia pubblicitaria Manzoni di Milano. Dopo l’università avrebbe dovuto fare il militare, ma essendo figlio primogenito ne fu escluso.

Il suo relatore fu per Berlusconi una figura molto importante in quanto esempio da seguire e da cui ispirarsi. Remo Franceschelli fu un giurista, avvocato e accademico italiano, specializzato in diritto civile, commerciale e industriale.

