Anna Tatangelo sta attraversando un momento tragico: la madre, malata da tempo, è mancata stamattina, gettando la cantante nel dolore più grande.

Drammatico avvenimento per Anna Tatangelo. L’amata cantate ha detto addio per sempre alla madre, Palmira Vinci.

Malata da tempo, la 67enne si è spenta stamattina, giovedì 29 settembre, gettando la figlia nel dolore più grande. Da mesi la Tatangelo aveva palesato anche sui social la preoccupazione per le condizioni della sua mamma a cui era legatissima, tanto che spesso non sono mancati suoi suoi profili contenuti e dediche a lei.

Per la Vinci è stata molto dura visto che ha dovuto affrontare un lunghissimo cammino: da molti anni ha combattuto con una pesante malattia.

Anna Tatangelo: lutto tremendo, il decesso della madre

Stamani un media locale ha annunciato il decesso della madre della Tatangelo. Inoltre è stato svelato come domani – alle 15,30 – si terranno i funerali di Palmira Vinci presso la chiesa dei Padri Passionisti della cittadina ciociara.

Per ora da parte della cantante non è arrivato nessun commento sul tragico evento. Tutto tace sul suo account Instagram da ben 1,9 milioni di follower: l’ultimo scatto risale a settimane fa e non è stato pubblicato nulla oggi sulle sue stories.

Probabilmente la 35enne di Sora si è chiusa nel dolore: perdere un genitore è uno dei traumi più grandi e in questo caso si aggiunge il fatto che la madre di Anna era molto giovane.

Anna Tatangelo: l’addio alla dolcissima mamma

Palmira era una donna molto dolce che ha dedicato la sua esistenza alla sua famiglia. Moglie e madre era estremamente premurosa, tanto che ha cresciuto la cantante facendola sentire immersa nell’amore. Sempre presente e gentile, era anche una nonna esemplare, tenera e affettuosa coi i nipoti.

Amici e parenti, come tutti gli abitanti di Sora – sua città – si stringono in lutto per questo drammatico addio.

Molto amata, da anni un cancro ha portato nella sua esistenza molta sofferenza, spegnendola a soli 67 anni.

Nonostante tutto si è sempre dimostrata fortissima, tanto che Anna l’aveva in passato definita un carro armato, rappresentando per lei un grande esempio da cui trarne ispirazione. Sposata da 40 anni con Dante Tatangelo, era guarita nel 2017, ma poi la malattia ha ripreso il sopravento portando al triste epilogo.

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO