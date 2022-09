Uomini e Donne, i rapporti attuali tra Davide e Roberta: la verità sulla coppia viene a galla

“Uomini e Donne”, come sono andate a finire le cose tra Davide Donadei e Roberta Di Padua? La verità, finalmente, è venuta a galla…

Gli affezionatissimi al dating show di Canale Cinque non si sarebbero persi la puntata odierna per nessuna ragione al mondo. Maria De Filippi, sorprendendo il pubblico, ha infatti accolto in studio la dama Roberta Di Padua e l’ex tronista Davide Donadei, con l’intento di chiarire pubblicamente quanto avvenuto tra di loro.

La coppia, pizzicata a cena insieme in una pizzeria di Napoli, ha fornito alla conduttrice tutti i tasselli mancanti della vicenda, che ha a dir poco dell’incredibile. In studio, la maggior parte dei presenti stentava letteralmente a credere a quanto stesse accadendo.

“Uomini e Donne”, Roberta Di Padua e Davide Donadei fanno chiarezza sul loro rapporto: i dettagli

Non hanno mai nascosto di essere sempre stati attratti l’uno dall’altra. Eppure, tra Roberta Di Padua e Davide Donadei non sembrerebbe esserci stato nient’altro che un semplice bacio durante quella famosa cena in pizzeria.

Nonostante l’ex tronista volesse andare ben oltre con la sensuale dama, quest’ultima, come confidato ai microfoni della De Filippi, ha deciso di frenare il proprio trasporto verso il pugliese e di respingere le sue avances.

“So già che tra me e lui non può esserci futuro, sono una donna troppo impegnativa” si è giustificata la Di Padua, che in studio pareva voler mettere un punto definitivo alla parentesi con Donadei.

Ma adesso, a distanza di qualche settimana, come vanno le cose tra i due? Davide e Roberta hanno continuano a scriversi o si sono definitivamente allontanati?

Davide e Roberta, cosa è successo nel dopo puntata? La verità sulla coppia viene a galla

Tra Davide e Roberta, il chiarimento andato in onda proprio nella puntata di mercoledì 28 settembre avrebbe ufficialmente sancito la fine di tutto.

Mentre Donadei, infatti, è tornato alla sua vita di sempre, la Di Padua ha deciso di sedersi nuovamente tra le dame del parterre con l’intenzione di trovare un compagno.

A quanto sembra, dunque, i due non farebbero più parte l’uno della vita dell’altra. Non è da escludere, tuttavia, che i prossimi mesi non possano riservarci delle sorprese per quel che riguarda questa (indubbiamente scoppiettante) coppia.

