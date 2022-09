Chiara Ferragni passerella da diva firmata Cavalli, senza reggiseno e calze a rete: magnifica con il colore trand AI 2022

L’imprenditrice digitale dopo la MFW è volata a Parigi per proseguire le sfilate dei grandi brand del lusso della Capitale. Cavalli ne ha fatto la sua pantera.

Appena in tempo di terminare i giochi con la Milano Fashion Week 2022 che Chiara Ferragni è volata a Parigi per assistere alle sfilate di Dior e Cavalli di cui è stata madrina d’onore.

La Capitale francese è stata presa d’assalto dai fan dell’imprenditrice digitale che sa raccontare le ultime tendenze con classe e grinta, quella che ogni giovane donna desidera possedere in un’epoca in cui la velocità è la tendenza massima a cui ispirarsi.

Chiara Ferragni pace fatta con Cavalli, ma cos’era successo?

Forse molti ricorderanno che Chiara per molti anni è stata lontana dal brand Cavalli per via di alcune affermazioni dello stilista riguardo una foto che proprio la moglie di Fedez aveva postato sul suo profilo.

Roberto Cavalli vedendola indossare slip e reggiseno Intimissimi si era espresso con un commento (poi eliminato) in cui si dispiaceva di come Chiara si “abbassasse” a mostrare qualsiasi cosa solo per soldi.

Il messaggio non andò affatto a genio alla diretta interessata che ruppe immediatamente i rapporti con lo stilista ed il suo brand nonostante anche le ripetute offerte di scusa che le vennero rivolte in seguito.

Chiara in verde, mille sfumature di Cavalli per lei

La sfilata di ieri pare però aver risanato i rapporti tra i due tanto che Chiara ha scelto di farsi vestire dal direttore artistico del brand con un abito sublime che sembrava cucitole addosso.

Si tratta di un abito lungo con coda svolazzante di seta semi trasparente, con spalline sottili e spacco vertiginoso sulla coscia sinistra.

Piume setose a bordare l’orlo del tessuto fluttuante, enfatizzato ancora di più dalla fantasia zebrata nera su sfondo verde sui toni del petrolio.

Chiara ha scelto di impreziosire il look finale con calze a rete e sandali gioiello con punta aperta e tacco sottile, ed un trucco sempre sui toni del verde in perfetta armonia con il trend dell’attuale stagione autunno-inverno 2022.

