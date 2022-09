Salta nuovamente l’accordo post separazione della coppia più amata di sempre. La conduttrice TV voleva 20 mila euro al mese come mantenimento.

Passano i mesi ma continua la faida tra Ilary Blasi e Francesco Totti legata alla loro separazione. Sono oramai diversi mesi che tra le pagine delle cronache italiane seguono rilanci e informazioni legati alla separazione dei due. Secondo quanto emerge dalle ultime news, i due non avrebbero ancora raggiunto un compromesso e un accordo tra le parti.

Per ora, secondo quanto riporta Leggo, Francesco Totti e Ilary Blasi non andranno in tribunale. Si tratta per ora di definire i termini dell’accordo sugli alimenti anche in merito alla presenza dei tre figli della coppia: Christian, Isabel e Chanel.

La richiesta di Ilary è folle: 20 mila euro al mese

Si sapeva si sarebbe arrivato al momento del verdetto finale. Ma la coppia Blasy-Totti non ha ancora deciso i particolari della separazione, tra cui proprio gli alimenti che l’ex Capitano dell’AS Roma dovrà versare all’ex moglie per il mantenimento dei figli. Secondo quanto riporta Leggo e come annunciato ai microfoni del Corriere della Sera dalla conduttrice TV, l’ammonto arriverebbe a 20 mila euro al mese per sè stessa e 17.500€ per i figli.

Francesco Totti- Instagram YESLIFE.ITSecondo quanto emerge dalle cronache, il Capitano si sarebbe qui opposto alle richieste dell’ex letterina. Secondo i calcoli, sarebbero 5800€ per ciascun figlio, al mese mentre 20.000€ per Ilary Blasi. Totti risponde all’offerta lanciata dall’ex moglie. Saranno 7000€ per i figli e zero euro per Ilary. Posizioni distanti che potrebbero portare i due a doverne discutere in sede di tribunale.

Nel frattempo, Totti va in giro con Christian: la stories mal nasconde questo dettaglio

Nel frattempo il Pupone che è molto meno social dell’ex moglie, si ritrae in una stories selfie con il figlio Christian. Come sottofondo, la canzone di Adriano Celentano “Il ragazzo della Via Gluck”.

Christian, però, sembra imbarazzato dalla fotocamera e si tocca il casco, mal celando il fatto che il suo non è allacciato.

