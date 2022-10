Elisabetta Gregoraci sta vivendo un momento molto sereno della sua vita: dopo tanti anni ha finalmente trovato l’amore che stava cercando

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un periodo molto felice della sua vita. Non lo avrebbe mai detto due anni fa, quando ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e ha raccontato la sua storia, la fine dell’amore con Flavio Briatore, gli anni difficili con lui e quelli trascorsi da single in cui è stata vista come una donna pericolosa per via del suo vecchio matrimonio.

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore, ma Nathan rimane l’uomo della sua vita

Elisabetta, infatti, essendo stata con un uomo così potente ha sempre avuto difficoltà a trovare uomini che si sentissero alla sua altezza. Proprio per questo motivo non si è mai sentita pronta per andare avanti è iniziare una relazione con qualcuno.

In questi anni l’abbiamo vista trascorrere tantissimo tempo con suo figlio Nathan, a cui è sempre stata tanto legata. Infatti durante il periodo del GF Vip, soffrì moltissimo la sua mancanza non essendo abituata a stare lontana da lui. Ora si sta godendo la sua compagnia e lo sta vedendo crescere ogni giorno, e intanto ha trovato anche il modo di permettere a qualcun altro di entrare nel suo cuore.

Elisabetta, infatti, da un po’ di settimane sta finendo sui giornali in delle foto che la ritraggono in compagnia del suo nuovo compagno, Giulio Fratini. Elisabetta sembra rinata accanto a lui, ma questo nuovo amore non cambia il fatto che l’uomo più importante della sua vita sia ancora e sarà per sempre Nathan Falco.

“Occhi negli occhi, cuore nel cuore”

Sono queste le parole che sono apparse sul profilo di Elisabetta, in una storia che la ritrae dolcemente con il bambino. Nonostante Nathan stia crescendo, lui ed Elisabetta continuano ad avere lo stesso affetto e la stessa complicità di un tempo. Nathan, infatti, adora passare del tempo con sua madre e si confida sempre con lei, raccontandole tantissime cose che riguardano la sua vita.

