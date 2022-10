Benedetta Porcaroli rompe il silenzio su Scamarcio: “non devono mettersi in mezzo”. Arriva la verità

Benedetta Porcaroli si è lasciata andare con una confessione a cuore aperto in merito alla sua love story con Scamarcio. Spunta la verità su come stanno le cose tra i due: clamoroso retroscena.

Uniti dal 2021, sembra che le cose tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si siano sgretolate. Di recente si sono diffuse voci su una presunta fine tra l’amata coppia di attori, formatasi sul set della pellicola “L’ombra del giorno”.

Nonostante la grande differenza di età – lei è più giovane di 18 anni – i due si sono innamorati perdutamente. La loro unione ha superato anche diversi ostacoli: all’epoca il famoso attore era coinvolto in una situazione complicata in quanto stava ancora con Angharad Wood (47 anni, manager di grande successo) con cui aveva avuto una bambina soli pochi mesi prima.

In passato legato con Valeria Golino, gli occhioni azzurro verdi di Scamarcio hanno fatto battere il cuore di Benedetta. Forse il fascino del 42enne e il suo carisma innato sono state le cause del suo innamoramento immediato per lui. E anche Riccardo stesso ha perso la testa per la Porcaroli, 24 anni di Roma, nota per i suoi lineamenti angelici e il suo fisico da dea.

Benedetta Porcaroli rompe il silenzio su Scamarcio: cosa sta succedendo

La storia d’amore tra Porcaroli e Scamarcio starebbe vacillando: sembra che tra i due sia scoppiata una crisi.

A confermarlo è stata la stessa Benedetta nell’ambito di un’intervista a Vanity Fair in cui si è aperta a cuore aperto.

Se i due sono sempre stati molto indiscreti sulla loro relazione, la giovane attrice ha svelato un dettaglio amaro sul loro amore che non è passato inosservato.

Porcaroli su Scamarcio: retroscena spiazzante

“Le coppie si prendono e alla fine si lasciano. Ci sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili”. Queste le parole della Porcaroli finite nel mirino.

Se nell’aria si erano diffuse voci su una presunta crisi tra lei e Scamarcio, in questa intervista sembrano trovare conferma.

è inevitabile che nel cammino qualcuno passa fare con noi solo determinati tratti.

Questa triste confessione ha fatto presumere come la sua vita sentimentale non stia andando a gonfie vele.

