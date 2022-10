Grandi cambiamenti per il Re Carlo e la Royal Family. Accade l’impensabile, Palazzo trema: una decisione estrema del nuovo Sovrana nel mirino.

Salito sul trono all’età di 73 anni, il Re Carlo ha dato il via al suo Regno con una decisione spiazzante. Se da anni ambiva a questo ruolo, solo di recente ha visto trasformare questo sogno in realtà riuscendo così a mettere in atto un cambiamento da sempre desiderato.

A seguito del decesso della Regina Elisabetta, il primogenito ha preso le sue voci, dando vita a una nuova fase della Monarchia inglese: prese in mano le cose ha messo così in atto una mossa che non è passata inosservata a tutti i Windsor.

Re Carlo: mossa nel mirino, cosa sta succedendo

Già prima che salisse al trono, il Re Carlo ha più volte parlato di un suo piano di spending review. Una politica di risparmio che riguarda diversi aspetti della vita di Palazzo.

In campo anche provvedimenti per ridurre privilegi molto esosi della famiglia reale. Per il Re questa mossa contribuisce a migliorare l’immagine di Palazzo e mettere una toppa alle difficoltà vissute a seguito della pandemia.

Re Carlo e la decisione inaspettata: la reazione della Royal Family

La decisione di Carlo di tagliare le spese reali sta trasformando molte cose a Palazzo: la vita dei Windsor sta così cambiando radicalmente.

In primis l’organizzazione dell’evento dedicato all’incoronazione ufficiale di Carlo (non ancora tenutasi): è previsto, infatti, un evento breve e non troppo dispendioso a differenza di quello della Regina che ha comportato una spesa di più di 1 milione di sterline.

Oltre a questo tutta la Royal Family si sta tarando con questi nuovi dettami in fatto di gestione finanziaria. La sorella di Carlo, la principessa Anna, sta prediligendo voli di linea mettendo da parti gli sfarzosi yet privati. William e Kate stanno cercando una casa più piccola.

camilla ha rinunciato alle sue dame di compagnia

Una grande rivoluzione a Palazzo nel segno del risparmio che tutto sommato sembra non essere stata accolta così male dai reali.

