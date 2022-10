Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente che ha causato un’importante esplosione in un benzinaio. Tre morti e diversi feriti.

Un bilancio violento quello che ha coinvolto le persone durante un’esplosione in un’area di servizio nel villaggio di Cresslough, nella contea di Donegal, in Irlanda. Una nota inviata dalla polizia irlandese spiega che nella deflagrazione sono decine i morti individuati.

Ancora poco chiare le cause dell’esplosione, la polizia è sul posto per accertamenti ed indagini. La stazione di servizio, dove erano in funzione diverse pompe di benzina, sarebbe stata coinvolta in una fuga di gas.

Diversi feriti nell’esplosione, immagini impressionanti: i morti sono 7

In corso le indagini ad accertare le cause dell’esplosione improvvisa. Le immagini che vengono dai media inglesi sono impressionanti. La struttura della stazione di servizio sarebbe saltata completamente in aria.

Accertate nella giornata di oggi 7 persone morte nell’esplosione. Un’esplosione con un boato pazzesco che ha creato il panico in tutta la zona residenziale attorno. Decine di persone ferite che sono state trasportate con urgenza nell’Ospedale universitario di Dublino.

Secondo quanto riporta Leggo, il consigliere comunale John O’Donnell si sarebbe trattato di una fuga di gas. Sono in corso i soccorsi per accertare che si sia tratto in salvo tutto il personale della stazione di servizio e chi, per rifornimento, si trovata in quel momento nell’area dell’esplosione. Ancora non è stato accertato il motivo dell’esplosione e dell’improvvisa deflagrazione di una struttura tanto grande.

Tempestive le richieste di soccorso: indagini in corso e operazioni durate tutta la notte

Le operazioni di soccorso sono proseguite durante tutta la nottata. I media britannici che hanno seguito la vicenda riferiscono che l’impianto è gravemente danneggiato e che anche due edifici residenziali sarebbero in gravi condizioni.

Secondo quanto riporta Leggo e come si legge sul Telegraph, i feriti identificati sarebbero stati trasportati con urgenza all’ospedale più vicino.

Le ricostruzioni parlano di una decina di feriti che sono stati trasportati con l’eliambulanza all’Ospedale universitario di Letterkenny, a Dublino. In questo momento sono ricoverati con diagnosi ancora non identificate.

