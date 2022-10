GF Vip, Antonino Spinalbese fredda Nikita: “se c’è mancanza di rispetto…”

“GF Vip”, Antonino Spinalbese fredda Nikita Pelizon: i due concorrenti si sono trovati uno di fronte all’altra nel pomeriggio di quest’oggi. Ecco i dettagli

Tra Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon qualcosa sembrerebbe essere improvvisamente cambiato nelle ultime settimane. I due concorrenti, che fin dal principio erano parsi studiarsi a debita distanza, ora sarebbero più lontani che mai.

Nel pomeriggio di quest’oggi, martedì 11 ottobre, l’ex di Belen Rodriguez si è trovato a chiacchierare con la modella nel giardino della casa proprio di questo argomento. Quanto rivelato da Spinalbese, nonostante l’iniziale apertura di Nikita, parrebbe aver nuovamente innalzato un muro invalicabile tra i due.

“GF Vip”, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese discutono in giardino: “tu mi spaventi”

“Sono spaventata di fronte a te, non so mai come pormi“: questa la confessione che la modella Nikita Pelizon ha fatto al compagno d’avventura Antonino Spinalbese. I due, che proprio oggi si sono ritrovati a parlare nel giardino della casa, sono parsi più distanti che mai.

L’ex compagno di Belen ha ammesso davanti all’influencer la propria naturale ritrosia. Per l’hair-stylist, stando a quanto è emerso, aprirsi agli altri non è affatto qualcosa di semplice o di automatico.

“Io non devo dirti come comportarti, se ci avvicineremo avverrà in maniera naturale” ha puntualizzato il concorrente, che non ha escluso di poter arrivare ad instaurare un rapporto di amicizia con la Pelizon. Tuttavia, aspetto che Spinalbese ha sottolineato a caratteri cubitali, una situazione di questo tipo potrà avverarsi solo ad una particolare condizione.

L’ex di Belen Rodriguez fredda Nikita Pelizon: “se c’è mancanza di rispetto…”

Antonino Spinalbese ha messo le cose in chiaro alla coinquilina Nikita Pelizon: un avvicinamento tra i due non è affatto da escludere, ma ad un’unica condizione.

“Se ci troveremo, in futuro, dovrà essere qualcosa di assolutamente naturale. E soprattutto non dovrà esserci una mancanza di rispetto da parte dell’uno o dell’altra”

L’ex di Belen Rodriguez, giorno dopo giorno, si sta rivelando un personaggio sfaccettato e di difficile lettura. Per i compagni di Spinalbese, entrare nel mondo dell’hair-stylist sarà un’impresa tutt’altro che semplice.

INTERVISTA A RO’HARA, il nuovo singolo che anticipa l’EP a YesLife: “Emotivo, fragile, potente” IL VIDEO