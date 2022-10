Ricordate Valeria Rossi, la cantante della famosissima “3 parole”?. In molti si chiedono che fine abbia fatto, scopriamolo insieme.

La sua “3 parole” ha fatto innamorare milioni di ragazzi e ragazze, Valeria è stata una ventata d’aria fresca ed ha letteralmente rivoluzionato una generazione. Purtroppo si sono perse le sue tracce.

Iconica, travolgente, spumeggiante, Valeria Rossi è tra le cantanti più famose degli anni 2000, il suo singolo 3 parole, per settimane è stato in vetta alle classifiche musicali diventando una hit a tutti gli effetti.

Il ritornello ridonante veniva cantato ovunque, Dammi 3 parole: sole, cuore e amore, ed ancora oggi riscuote un discreto successo, soprattutto tra i nostalgici. Non si sa ancora per quale motivo, Valeria ha fatto perdere le sue tracce, ed in molti si sono chiesti, ma che fine ha fatto?

Dopo il successo di questo singolo pubblicato nel suo primo album, decise di inciderne un altro che non ebbe lo stesso risultato. Questo flop ferì particolarmente l’artista che decise di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi completamente alla famiglia.

Ecco cosa fa oggi Valeria Rossi per vivere

Per rimettersi in pista Valeria Rossi partecipò al programma condotto da Amadeus, Ora o mai più, in questo modo cercò di prendere nuovamente in mano la sua carriera ormai da troppo accantonata.

La cantante era protetta da Orietta Berti, infatti dopo questa nuova esperienza ebbe l’opportunità di pubblicare il singolo La gente non parla, che per diverse ragioni, non ebbe il risultato sperato.

Nel corso degli anni ha collaborato con il trio Las Ketchup, il famoso trio del singolo Asereje, che proprio come Valeria, sono state dimenticate dopo una prima fiammata musicale. Insieme hanno realizzato una canzone per una marca di biscotti, poi il nulla.

Il successo degli anni 2000 è ormai svanito, per quanto la cantante ci abbia riprovato non è riuscita a rimettersi in gioco, sta di fatto che vive serenamente la sua vita che posta tutti i giorni sul suo profilo Instagram ed ha costruito una bellissima famiglia.

