Ai microfoni di “Casa Chi” Alex Belli non risparmia il “GF Vip” di Alfonso Signorini: “vi svelo cosa accadrà tra qualche mese”

A “Casa Chi” si è verificato un cambio di passo davvero notevole. Dopo un’edizione intera con al timone Rosalinda Cannavò – attualmente impegnata a “Tale e Quale Show” nelle vesti di concorrente -, il ruolo di conduttrice è passato all’ex gieffina Sophie Codegoni.

Per quest’ultima si tratta della prima esperienza in assoluto come presentatrice. Sophie, che a breve vedremo anche nelle vesti della nuova “Bonas” di “Avanti un altro!”, sta dando prova di qualità che il pubblico non si sarebbe minimamente aspettato da lei.

Nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi”, tra l’altro, la Codegoni ha avuto la possibilità di intervistare un ex coinquilino a dir poco d’eccezione.

Alex Belli a “Casa Chi”: la confessione sul “GF Vip” non passa inosservata

Alex Belli, il concorrente più discusso della passata edizione del “GF Vip”, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Casa Chi”. Sophie Codegoni e la sua schiera di giornalisti, nei riguardi dell’attore, non si sono minimamente risparmiati.

“C’è qualcuna con cui avresti avuto una chimica artistica?“: questa la prima domanda posta a Belli, che nel rispondere non è riuscito a trattenere una risata fragorosa. “Beh, ce ne sarebbero tante…” ha ammesso l’attore, che non ha esitato a fare i nomi di Antonella Fiordelisi e Pamela Prati.

In seguito, la conduttrice di “Casa Chi” gli ha apertamente domandato che cosa ne pensasse della corrente edizione del “GF Vip”, che sta tanto facendo discutere i telespettatori. L’attore, come al solito, ha replicato senza peli sulla lingua!

“GF Vip 7”, Alex Belli non si risparmia: “nei prossimi mesi accadrà che…”

Il compagno di Delia Duran non ha avuto dubbi: i concorrenti dell’attuale edizione del “GF Vip” sono letteralmente partiti a bomba! Ciò nonostante, come spiegato dall’attore, i rischi derivanti da una simile situazione sarebbero proprio dietro l’angolo.

“Si stanno sparando tutte le loro cartucce, ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe rischiare di appiattirsi”

ha osservato Belli, non mancando di rilevare il contributo che, in una suddetta circostanza, potrebbe essere offerto proprio da Signorini stesso:

“Le vie di alfonso sono infinite”

Che la previsione dell’ex gieffino sia destinata a divenire realtà? Non ci resta che continuare a seguire il “GF Vip” per scoprirlo.

