Uomini e Donne, Roberta smaschera Alessandro: “ho scoperto che…”

“Uomini e Donne”, Roberta Di Padua “smaschera” Alessandro Vicinanza di fronte a tutto il pubblico: ecco cosa ha scoperto su di lui…

Sta proseguendo a piccoli passi la conoscenza tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, il bel partenopeo che sembrerebbe aver letteralmente stregato la dama di Cassino.

Quest’ultima, come si è intuito nel corso della puntata andata in onda oggi, sarebbe davvero presa dal cavaliere. Il suo resoconto ai microfoni della trasmissione, tuttavia, non è stato esente da recriminazioni.

“Non mi fido di lui, nonostante sia molto presente” ha spiegato la dama, mentre Alessandro – probabilmente consapevole delle critiche che gli sarebbero state mosse da Roberta – se la rideva sotto i baffi. Le accuse arrivategli dalla Di Padua, in realtà, non sono parse senza fondamento.

La dama, andando nei dettagli, ha raccontato di un episodio che le avrebbe fatto completamente perdere la fiducia nel partenopeo. A quanto sembra, Vicinanza dovrà darsi da fare per conquistare la piena fiducia della dama. Cosa è accaduto tra i due?

“Uomini e Donne”, Roberta non fa sconti ad Alessandro: “mi piace ma non mi fido”

Il feeling instauratosi fin dal primo sguardo tra Roberta e Alessandro è evidente a tutti. La dama, durante l’appuntamento di martedì 11 ottobre, si è seduta al centro studio con il sorriso sulle labbra per raccontare gli sviluppi di questa conoscenza.

“Mi piace molto, mi dà parecchie attenzioni e io non ci sono abituata” – ha premesso la Di Padua, prima di togliersi qualche sassolino dalla scarpa – “però non mi fido minimamente“.

Alessandro, dal canto suo, ha cercato di ridimensionare la situazione facendo chiarezza sui propri sentimenti. “C’è grande feeling tra di noi, ma ancora ci dobbiamo conoscere” ha spiegato il partenopeo, convinto che Roberta abbia prematuramente sviluppato un’ingiustificata gelosia nei suoi riguardi.

Il cavaliere si è inoltre lamentato del pregiudizio che ha ormai “marchiato” la sua persona, e di cui gli opinionisti sarebbero, a detta del partenopeo, parzialmente responsabili. Ciò nonostante, l’ex di Ida ha promesso a Roberta che le farà cambiare idea ad ogni costo.

La Di Padua, tuttavia, non è parsa convinta della spiegazione di Alessandro. Un episodio risalente proprio agli scorsi giorni testimonierebbe, in realtà, l’inaffidabilità del partenopeo. La dama, complice gli strumenti social, lo avrebbe “beccato” in flagrante.

Alessandro Vicinanza “smascherato” davanti a tutti: “ho scoperto che…”

Nell’elencare i motivi che le impedirebbero di fidarsi di Alessandro, Roberta non ha mancato di accennare ad un episodio risalente a pochissimi giorni fa. Vicinanza, recatosi ad una festa di compleanno, avrebbe raccontato a Roberta che la serata si sarebbe svolta in una casa e nella più totale tranquillità.

“Al telefono mi era parso non particolarmente entusiasta, ma poi sono andata sui social e ho scoperto altro”

ha esordito la Di Padua, prima di rivelare ai presenti quello che avrebbe scovato grazie all’ausilio di Instagram:

“In realtà la festa era in una villa con piscina e con tanto di dj alla console, quindi non così tranquilla come mi aveva fatto credere”

Alessandro, dal canto suo, si è giustificato asserendo che si trattava del 40esimo compleanno di un suo caro amico. Tuttavia la dama, a dir poco inamovibile, non si è fatta abbindolare dalle parole del cavaliere. Come finirà tra loro?

