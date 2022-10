Inter-Sampdoria le pagelle e il tabellino della partita delle ore 20.45: i nerazzurri, lanciatissimi, ospitano una squadra in difficoltà.

L’Inter, dopo alcune settimane piuttosto complicate, sta reagendo alla grande e sta inanellando risultati pazzeschi. La squadra di Inzaghi, criticatissimo nelle prime settimane stagionali, ha strappato il pass per gli ottavi di Champions in un girone complicatissimo con Bayern Monaco e Barcellona. Anche in campionato, la Beneamata sta recuperando terreno in classifica anche se Napoli, Milan e Lazio stanno letteralmente volando. Questa sera, allo stadio San Siro, arriva una Sampdoria che ha trovato la prima vittoria stagionale proprio nel corso dell’ultimo turno, superando la Cremonese in trasferta.

Buon avvio dei nerazzurri, che passano in vantaggio al minuto 21: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Vrij salta più in alto di tutti e batte Audero. La squadra di Inzaghi attacca e al 45esimo trova il raddoppio: Barella, che sta facendo una stagione monumentale, supera Ferrari e trafigge Audero.

Nel secondo tempo, i ritmi sono più bassi. Inizia la lunga girandola dei cambi, e proprio un neo entrato cala il tris: Correa, infatti, segna il terzo gol dei suoi con un meraviglioso tiro. Con questi tre punti, la squadra milanese aggancia momentaneamente al terzo posto la Lazio. Questo campionato è davvero equilibrato ed imprevedibile: ricordiamo che tra qualche settimana comincerà il Mondiale e che quindi la serie A ritornerà a gennaio.

Inter-Sampdoria le pagelle e il tabellino della partita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lecce-Juventus 0-1 le pagelle e il tabellino: la magia di Fagioli regala una vittoria preziosa ai bianconeri

INTER: 24 Onana 6; 37 Skriniar 6.5, 6 De Vrij 7, 95 Bastoni 6.5 (68′ 15 Acerbi 6); 2 Dumfries 6, 23 Barella 7.5, 20 Calhanoglu 6, 22 Mkhitaryan 6, 32 Dimarco 6; 9 Dzeko 5.5 (68′ 11 Correa 7), 10 Lautaro Martinez 6 (68′ 90 Lukaku 6). Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA: 1 Audero 5.5; 24 Bereszynski 5.5, 25 Ferrari 4.5, 15 Colley 5, 2 Amione 5.5; 23 Gabbiadini 6, 28 Yepes 5.5 (46′ 14 Vieira 6), 4 Villar 5 (53′ 5 Verre 5.5), 37 Leris 5.5; 7 Djuricic 6; 10 Caputo 5.5 (66′ 18 Pussetto 5.5). All: Stankovic

Reti: De Vrij, Barella, Correa