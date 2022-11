Lidl batte la concorrenza: solo 5,99 euro per lo strumento indispensabile per le feste. Da avere assolutamente!

La catena tedesca per le feste che si avvicinano ha pensato bene di proporre per i propri clienti un piccolo utensile da cucina che potrebbe tornarci davvero utile.

Ha puntato tutto sulla democraticità dei suoi prodotti, fin da quando ha aperto la prima sede in provincia di Vicenza nel 1994. Lidl ha deciso fin da subito di coccolare i propri clienti con un rapporto qualità-prezzo imbattibile che fa concorrenza anche a brand molto più blasonati sul mercato italiano.

Intercetta inoltre sempre i bisogni dei consumatori inserendo come proposte settimanali anche articoli beauty, giardinaggio, scuola e cucina sempre in linea con le tendenze del momento.

Lo ha fatto anche questi giorni proponendo un piccolo prodotto per la casa che costa solo 5,99 euro ma che durante le prossime feste che stanno per arrivare ci potrebbe salvare molte situazioni evitando sprechi alimentari e di buttare via cibo prezioso avanzato da pranzi e cene con amici e parenti.

Mini macchina sigillasacchetti a marchio Silvercrest: mai vista così conveniente

Sul mercato ci sono moltissimi apparecchi domestici per sigillare i sacchetti del cibo avanzato o fresco pronto per essere congelato.

Questi però costano sempre moltissimo, dai 100 euro a salire, aspetto che spesso impedisce alle famiglie di fare l’acquisto in un momento storico così complicato per l’economia mondiale.

Con la mini (letteralmente) macchina sigillasacchetti Silvercrest però tutti possono fare l’acquisto. Solo 5,99 euro per un piccolissimo attrezzo che ci permetterà di chiudere ogni imbambagio che abbiamo aperto e conservarne quindi la freschezza a lungo!

Si può usare per le buste di plastica (anche da freezer) della pasta, riso, patatine, biscotti, caramelle e salatini che hanno una superfice rigida in grado di aderire ermeticamente grazie al calore della chiusura sigillante.

“Il calore provoca una leggera fusione del materiale allo scopo di sigillare le due pareti del sacchetto”, si legge nella nota retro alla confezione.

Non è una macchina per il sottovuoto ma semplicemente un chiudi sacchetti che toglie l’aria e sigilla momentaneamente il prodotto. Funziona tramite batterie che sono fornite in dotazione nella scatola.

La macchina, nonostante le misure micro, gode di 3 anni di garanzia senza dimenticare però quella “soddisfatti o rimborsati” di 90 giorni offerta da Lidl.