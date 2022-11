Rapper Dium è morto in casa della madre: inutili i soccorsi

Rapper Dium è stato trovato cadavere in casa della madre, inutili i soccorsi, il cuore del ragazzo aveva già smesso di battere.

Un vero shock per i familiari del ragazzo e per i fan, il rapper Dium, un ragazzaccio dal cuore d’oro, è stato trovato morto dalla madre in casa sua quando la stessa gli stava dando la buonanotte prima di coricarsi.

La donna ha notato che qualcosa non andava, ha allertato i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La sua morte è stato un colpo al cuore, Dium ci lascia a soli 34 anni, è una vera tragedia.

A ritrovare il cadavere è stata la madre, uno shock

Originario di Portogruaro (Venezia), il trapper Luca Seidy Dioum era una persona molto conosciuta grazie al suo percorso musicale. La madre lo ha trovato cadavere nel cuore della notte, la shoccante scoperta è avvenuta intorno la mezzanotte in casa della donna.

Quando la stessa si è recata nella sua stanza per salutarlo prima di andare a dormire ha trovato il 34enne riverso sul letto immobile, ha allertato immediatamente i soccorsi. Il 118 è arrivato in pochissimi minuti ma il medico non ha potuto salvarlo, ha constatato solo il decesso. A quanto pare il rapper è morto per cause naturali ovvero per un arresto cardiaco, a diramare la notizia della sua dipartita è stato Il Gazzettino.

La salma dell’artista è stata trasferita in obitorio a Portogruaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per ovvie ragioni sul decesso improvviso stanno indagando i carabinieri del posto, al momento sono al vaglio diverse testimonianze ed immagini della videosorveglianza per collegare i vari spostamenti del 34enne.

Potrebbe essere disposta sul corpo del giovane l’autopsia, questo esame sarebbe necessario a fare chiarezza sull’effettiva causa del decesso. Il rapper era molto seguito, aveva una vita che si divideva tra tra Padova e Portogruaro, ogni sua canzone ha totalizzato oltre 300mila click, il picco dei 2milioni di visualizzazioni c’è stato con il brano “Quale gang”.