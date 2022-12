McDonald’s apre nuovo ristorante: tanti posti di lavoro e clienti impazziti.

Finalmente è ufficiale, la catena McDonald’s apre un nuovo ristorante, 55 i posti di lavoro. Ecco dove si è tenuto il lieto evento.

L’inaugurazione, un vero successo

Il 23 dicembre c’è stata l’inaugurazione di un nuovo ristorante di McDonald’s, l’evento è stato un successo dal momento che in centinaia aspettavano di poter gustare le prelibatezze della catena di fast food statunitense a Garlasco. Il nuovissimo locale ha dato la possibilità a 55 persone del posto di trovare lavoro, la novità assoluta è che a metà gennaio saranno previste altre due giornate inaugurali, il 14 (sabato) dalle 12.00 in poi ci saranno moltissime attività di intrattenimento ed il taglio della torta alle 17.00 con DJ set. Domenica 15 gennaio, invece, dalle 17.00 è previsto un laboratorio creativo per i bambini e diverse degustazioni.

241 posti a sedere ed un’area bambini

241 persone avranno la possibilità di sedere nel nuovo locale di Garlasco, la zona è dotata inoltra di kiosk digitali così da rendere le prenotazioni molto più veloci, ogni cliente può personalizzare le ricette e mangiare tutto ciò che desiderano.

Grazie a questo tipo di ordine si può scegliere se farsi servire direttamente a tavola o ritirare l’ordine al bancone, senza costi aggiuntivi. La novità è che anche grazie all’app dedicata potete ordinare i vostri panini preferiti e gustarli nell’orario che volete.

Mc, pensa anche ai bambini, la zona è dotata di un’ampia zona kids con giochi di tutti i tipi, quindi è possibile pranzare o cenare in totale serenità.

A Garlasco, McDonald’s sarà aperto nei seguenti orari:

domenica – giovedì 6.00/24.00 così da poter fare anche colazione

venerdì-sabato 6.00/3.00

Inoltre per quanto concerne la corsia del McDrive, questa sarà operativa dalla domenica al giovedì dalle 6.00 all’1.00 mentre il venerdì e sabato h24.