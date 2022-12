Risotto funghi e radicchio: la ricetta che ti salva le cene di famiglia

Risotto funghi e radicchio: la ricetta semplice e gustosa da proporre ai parenti per salvare la cena di Natale.

Cena di Natale, cosa preparare?

La cena di Natale è sempre un punto dolente. Se da una parte è bello ritrovarsi e passare del tempo in famiglia, dall’altra è sempre difficile mettere d’accordo tutta la famiglia. Quando si hanno gusti diversi, non è semplice scegliere cosa cucinare. Cosa fare dunque?

Uno dei piatti più apprezzati e facili da preparare è sicuramente il risotto, che vi dà la possibilità di spaziare tra diversi gusto e di accontentare tutti i palati. Se non sapete cosa preparare per la cena della Vigilia, questo questa ricetta è sicuramente quello che fa per voi. Vediamo dunque come preparare un perfetto risotto radicchio e funghi. Facile da fare e risultato assicurato.

Risotto funghi e radicchio: la ricetta semplice e gustosa

Per preparare il risotto radicchio e funghi avrete bisogno di:

1 radicchio (possibilmente con foglie grandi e solo una piccola parte di nervatura bianca, tipicamente più amara)

(possibilmente con foglie grandi e solo una piccola parte di nervatura bianca, tipicamente più amara) 1 vaschetta di funghi freschi (champignon o prataioli)

(champignon o prataioli) riso per risotti (la quantità dipenderà dal numero di persone che inviterete a cena)

(la quantità dipenderà dal numero di persone che inviterete a cena) 1 cipolla

1 dado (classico o vegetale a seconda dei gusti)

(classico o vegetale a seconda dei gusti) vino rosso q.b.

q.b. burro q.b.

q.b. parmigiano q.b.

q.b. sale e olio q.b.

q.b. pepe q.b.

Prima di tutto tagliate la cipolla e i funghi a listarelle. Mentre mettete la cipolla a soffriggere con due cucchiai d’olio, mettete a cuocere i funghi in un’altra padella. Conditeli con olio, sale e pepe e lasciate cuocere finché non saranno ammorbiditi e avranno perso la loro acqua.

Nel frattempo tagliate il radicchio e aggiungetelo alla cipolla. Se pensate che sarà troppo amaro, mettetelo prima in ammollo per una mezz’oretta in acqua fredda. Fate cuocere il radicchio finché non dimezza il suo volume e nel frattempo fate sciogliete il dado in un pentolino pieno di acqua bollente.

A questo punto, aggiungete il riso al radicchio e versatevi un paio di cucchiai di brodo. Mescolate e continuate a mescolare finché il riso non avrà assorbito tutto il brodo, poi aggiungetene altro e ripetete l’azione. A metà cottura aggiungete i funghi e continuate aggiungere brodo e mescolare. Se gradite il sapore del vino, sfumate con un bicchiere di rosso.

Quando il vostro riso sarà ben cotto, mettete nella pentola un po’ di burro a piacere e del parmigiano e mescolate fino ad ottenere un piatto cremoso. Servite ancora caldo, aggiungendo altro parmigiano se gradito.