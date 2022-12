Vacanza low cost a Praga: 4 cose assolutamente gratis da fare in questa città da fiaba

Se state progettando un weekend un weekend low cost a Praga, ci sono 4 cose da fare di cui non vi pentirete.

Weekend low cost: dove andare?

Il periodo tra Natale e la Befana è il momento perfetto per organizzare una vacanza last minute seguendo il sali e scendi dei prezzi sulle app di viaggi. Se anche voi non avete avuto tempo di progettare una vacanza, ma desiderate approfittare delle promozioni dell’ultimo minuto, noi di Yeslife.it siamo qui per darvi qualche consiglio.

Oggi vi parliamo di Praga, una delle città più belle dell’Europa dell’est. Questo gioiellino dalla bellezza senza tempo è anche una delle mete più economiche a cui potete puntare per le vostre vacanze. Vediamo dunque insieme quattro cose gratuite da fare assolutamente a Praga.

Vacanza a Praga: 4 cose da fare

Vedere l’orologio astronomico: si tratta di un orologio di straordinaria bellezza. È spesso chiuso per lavori, ma quando è aperto dona alla piazza centrale della città un tocco fiabesco che poche altre capitali europee hanno.

2. Osservate il Ponte Carlo dall’altro: il Ponte Carlo è il famoso ponte simbolo di Praga. È bellissimo con la nebbia, ma soprattutto al tramonto ed in tutte quelle occasioni in cui la luce crea meravigliosi giochi di colori. Salite sulla torre antistante il ponte e godete di una meravigliosa vista sulla città.

3. Prendete un pedalò sul Danubio: il pedalò ha un costo irrisorio e vi permetterà di vedere i principali monumenti di Praga da un’altra prospettiva. Ovviamente la riuscita dell’escursione dipenderà anche dal tempo. Controllate sempre prima le previsioni meteo ed assicuratevi che non piova.

4. Godetevi una birra nei tanti giardini all’aperto: si tratta di un’attività consigliata soprattutto d’estate, ma molti giardini sono aperti 365 giorni l’anno ed anche di inverno è possibile sorseggiare una birra o una bevanda calda. Insieme al parco Letna, i giardini pergolati sono una delle attrazioni più caratteristiche di Praga, perché permettono ai giovani di radunarsi in un luogo specifico. Ce ne sono molti disseminati per tutta la città ed hanno alcol e cibo a poco prezzo (soprattutto la birra, che a Praga è particolarmente economica!)