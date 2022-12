Vacanze a Roma: il posto più comodo dove mangiare vicino alla stazione. Buonissimo e adatto a tutti i gusti!

Avete progettato una vacanza a Roma, ma non sapete dove mangiare? Provate questo posto vicinissimo alla stazione. Comodità e cibo per tutti i gusti.

Weekend a Roma: cosa fare?

Roma è uno dei luoghi più belli e multietnici d’Italia. In questa città dalle infinite possibilità, è facile perdersi e non sapere come orientarsi. Se avete solo pochi giorni nella capitale, non potete evitare di visitare le principali attrazioni della città: il Colosseo, l’Altare della Patria (non dimenticate di salire fino in cima, è gratuito!), le scalinate di Piazza di Spagna, la meravigliosa Terrazza del Pincio sopra a Piazza del Popolo e la storica Fontana di Trevi immortalata da Fellini nel suo film cult “La Dolce Vita”. Se invece avete a disposizione più giorni, perdetevi tra le stradine di Trastevere di sera, ammirate la maestosità di Piazza Navona e godetevi lunghe passeggiate nei numerosi parchi della città.

E quando si parla di cibo? Cosa mangiare a Roma? Ecco un posto che pochi conoscono, ma che può risultare molto utile quando ci si trova nei pressi della stazione di Termini. Se siete appena arrivati e volete mettere qualcosa nello stomaco o siete in partenza e avete poco tempo, questo è il posto che fa per voi.

Il miglior posto dove mangiare a Roma vicino a Termini

Si tratta del Mercato Centrale di Termini, un’enorme galleria famosa per la sua varietà di cibo. Come il suo corrispettivo milanese, il Mercato Centrale offre specialità regionali di ogni tipo, dalla rosticceria siciliana alle carni toscane. È presente anche uno stand di pizza napoletana fatta a doc, ma soprattutto numerosi piatti tipici della tradizione romana.

Godetevi dunque i quattro primi della capitale (amatriciana, carbonara, cacio e pepe e grigia) ed una specialità tutta romana: il trapizzino. Si tratta di un triangolo di pasta di pizza, ripieno di condimenti di stagione, ancora una volta tipici della tradizione capitolina.

Per accedere al Mercato Centrale di Termini vi basterà uscire dalla stazione e girare a sinistra (immaginando di dare le spalle all’entrata). Camminate lungo la fiancata della stazione ed il mercato di troverà circa a metà di essa.