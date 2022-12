Muore a 26 anni, il guardrail cede dopo il secondo incidente

E’ morto a 26 anni, Nicolò Piva il guardrail non ha retto allo schianto: la tragedia a Pavia. Ecco la dinamica dell’incidente.

Una tragedia, Nicolò Piva muore a 26 anni

Un destino crudele e molto simile per due automobilisti, una tragedia nella tragedia. Nicolò Piva è morto, il ragazzo era originario di San Martino di Lupari, in provincia di Padova, il guardrail ha ceduto dopo che il giovane vi si è schiantato contro con il suo furgone.

Il caso ha voluto che 90 minuti prima, due giovani, finissero fuori strada fermandosi proprio nello stesso punto dov’è morto Nicolò, i due giovani si sono salvati ma Nicolò ha trovato la morte, il guardrail ormai divelto, non ha retto al secondo colpo per fermare il furgone.

Fatale il secondo impatto, il guardrail ha ceduto

La tragedia è avvenuta alla Vigilia di Natale, a Castelfranco, sulla Circonvallazione Ovest, all’altezza della rotatoria che incrocia la statale del Santo. Sul Gazzettino.it, è stata riportata una considerazione del primo cittadino, Stefano Marcon, sull’anomala tragedia: “Faremo gli opportuni accertamenti con Veneto Strade, questo snodo non ha mai presentato particolari criticità: la rotonda è ben segnalata, ci sono le aiuole spartitraffico e l’illuminazione”.

Il primo incidente si è verificato verso le 4.30, un’auto con a bordo due giovani ragazzi è finita fuori strada ed è volata oltre la scarpata portando con se gran parte del guardrail strappato da terra. In questo caso i ragazzi si sono feriti lievemente e non sono in pericolo di vita, dall’esito dell’alcol test, è risultato che i due giovani avevano bevuto troppo ed il tasso alcolemico era oltre la soglia consentita.

Dopo pochissimo tempo, circa un’ora e mezza, a Nicolò è toccata la stessa sorte, purtroppo però quest’ultimo è morto. Ha perso il controllo del furgone che stava guidando, aveva trascorso la notte con gli amici. I soccorsi sono stati allertati dai passanti, il 118 è intervenuto in pochi minuti ed i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo, i genitori di Nicolò sono stati chiamati dalle forze dell’ordine ed hanno appreso la tragica notizia, il 26enne è morto sul colpo.