Viktorija Mihajlovic attaccata brutalmente dagli haters: il motivo assurdo

Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa, è stata attaccata brutalmente dai leoni da tastiera, il motivo è allucinante e la risposta non tarda ad arrivare.

Uno scatto per ricominciare che non è piaciuto

Viktorija Mihajlovic cerca di ricominciare una nuova vita senza suo padre Sinisa, morto pochi giorni fa all’età di 53 anni a causa dell’aggravarsi di un tumore al pancreas con il quale combatteva dal lontano 2019. La giovane ragazza ha condiviso uno scatto sui social che non è piaciuto affatto ad alcuni follower e per questo motivo è stata attaccata da alcuni leoni da tastiera, ma Viktorija non si è scoraggiata e si è difesa con le unghie e con i denti. Inevitabilmente la famiglia ha vissuto un malinconico Natale e alcuni attacchi, decisamente feroci, sono stati la ciliegina sulla torta o per rimanere in tema, il panettone.

L’attacco degli haters, ecco come si difende Viktorija

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Viktorija Mihajlović 🌪 (@vickymiha)

Alla ragazza è stato recriminato il fatto di aver postato uno scatto che la ritrae con suo fratello in un ristorante in Abruzzo, la famiglia si è riunita da Petrella Liri cercando di dimenticare per qualche ora il terribile lutto.

E’ bastato veramente pochissimo, un filo di trucco, un guanto rosso, una mano tra i capelli per attirare cattiveria anche nel giorno di Natale. La giovane donna è stata anche accusata di aver voluto attirare l’attenzione in modo malizioso nonostante il padre fosse morto da pochi giorni.

In difesa di Viktorija sono intervenute le amiche di sempre, quelle che hanno fatto i salti di gioia nei momenti felici e che hanno pianto con lei nei momenti di dolore. La discussione si è fatta decisamente accesa e la diretta interessata ha deciso di intervenire: “Non vedo nessuna posa sensuale in questa foto, ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male e soprattutto non sono cose che ti riguardano. Questo momento è il mio e mi comporto come meglio credo, faccio tutte le foto e le pose che voglio“, tuona la figlia dell’ex campione.